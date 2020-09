Caduto in acqua e rimasto incastrato con gli stivali nel fango del laghetto

Bomarzo - E' una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti sulla morte di Andrea Cozzi - Ieri l'uomo è stato trovato riverso in acqua nella sua proprietà

di Elisa Cappelli

Bomarzo – E’ uscito mercoledì sera e non è più tornato in casa. E giovedì mattina è stato trovato riverso nel laghetto di sua proprietà.

E’ morto così, Andrea Cozzi, 78enne di Bomarzo. Il suo corpo è stato rinvenuto nel laghetto di sua proprietà, sulla Bomarzese: il posto, una volta attrezzato per la pesca sportiva, era attualmente dismesso.

Andrea Cozzi si sarebbe allontanato di casa mercoledì sera senza cellulare. Si è poi recato con la sua macchina, come di consueto, al laghetto.

Una volta arrivato lì si sarebbe messo a lavorare su un canale che utilizzava per fare affluire acqua all’orto di cui si prendeva cura. Doveva essere una serata come tante ma stavolta si è trasformata in tragedia.

Non sono ancora chiare le cause della morte, ma non ci sarebbero segni di violenza sul corpo.

Potrebbe avere avuto un malore che lo ha fatto accasciare sullo specchio d’acqua o forse potrebbe essere rimasto incastrato nel fango con gli stivali di gomma dopo essere caduto in acqua.

Durante lo scandagliamento del laghetto, infatti, è stato ritrovato un remo sul quale l’uomo probabilmente si era appoggiato.

Su un sasso, invece, l’orologio che si è tolto poco prima di scendere in acqua.

Queste sono alcune delle ipotesi al vaglio degli inquirenti che cercheranno di afre chiarezza sull’accaduto.

Il corpo è stato sottoposto a ispezione cadaverica e poi verrà restituito ai familiari.

18 settembre, 2020