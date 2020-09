‘Cammino sulle vie dell’esilio di santa Rosa’, successo per la seconda tappa

Il giornale di mezzanotte - L'itinerario da Soriano nel Cimino a Vitorchiano - Prossimo appuntamento il 20 settembre - FOTO

Soriano nel Cimino – (s. c.) – Conferma di successo, nel rispetto delle norme anti Covid-19, per la seconda tappa del “Cammino sulle vie dell’esilio di santa Rosa” da Soriano nel Cimino a Vitorchiano che si è tenuta ieri domenica 13 settembre.

Numerosissimi partecipanti, arrivati dalla mattina presto a Soriano nel Cimino, da diverse località, con trenino ex Roma Nord e mezzi propri, per percorrere questo stupendo itinerario fino a Vitorchiano.

A condurre i partecipanti, tra gli altri, oltre agli organizzatori dell’associazione culturale Take off e i Cavalieri del soccorso città di Viterbo, anche la guida turistica e naturalistica ambientale Anna Rita Properzi.

Una bellissima camminata, un itinerario naturalistico, culturale e religioso di rara bellezza che è servito a rievocare l’esilio di Santa Rosa da Viterbo, cacciata dalla città nell’anno 1250. Una manifestazione che è giunta ormai alla sua quindicesima edizione che unisce le località di Viterbo, Soriano nel Cimino e Vitorchiano, all’insegna della pace, della fraternità e dell’amicizia, divisa in tre tappe, per una lunghezza totale di circa 50 chilometri.

Alla partenza da Soriano nel Cimino la benedizione impartita dal parroco don Enzo.

Particolarmente significativo il messaggio inviato ai partecipanti da parte di frate Agostino Mallucci: “Auguri e complimenti a tutte/i. E’ così che si reagisce positivamente e con intelligenza alla crisi generale che ci ha coinvolto. Bravissime tutte e tutti. La piccola Rosina è insieme a voi con il suo affetto e la sua intercessione. Lei sarà presente in ogni passo, fatica, sudore, risate, nei vostri canti, in tutte le bellezze naturali che vedrete, negli angoli della storia che riscoprirete, ma soprattutto nel vostro cuore con tanta gioia. Se permettete, vi ringrazio e benedico nel suo nome”.

Un itinerario meraviglioso tra strade interpoderali, boschi, corsi d’acqua, interessantissimi siti archeologici come quello di Corviano, sulle vie dell’esilio di Santa Rosa, che è servito anche per approfondire alcuni aspetti naturalistici e culturali del nostro territorio.

Molto gradita la sosta presso l’azienda agricola Marini in località Santarello che produce latte fresco, mozzarelle, yogurt, formaggi primo sale, formaggio “stracchinato” e tanto altro. Ad accogliere i numerosi partecipanti, e a illustrare le attività dell’azienda, i titolari Alessio e Angelo Marini.

Hanno partecipato al trekking naturalistico e religioso, tra gli altri, Massimo Mecarini presidente del Sodalizio Facchini di Santa Rosa, Rodolfo Valentino presidente dell’associazione culturale Lux Rosae, e il cavaliere Marco Buttinelli.

Il cammino sulle vie dell’esilio di Santa Rosa continuerà domenica 20 settembre.

Per l’ultima tappa, l’appuntamento è fissato per le 8,30 alla Porta principale di Vitorchiano. La partenza è prevista per le 9 circa da Vitorchiano. Guida turistica, naturalistica e ambientale sarà Anna Rita Properzi che insieme ad alcuni membri dell’associazione Take off illustrerà il programma della giornata, nonché le norme di comportamento per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In ottemperanza delle norme igienico-sanitarie in vigore i posti saranno limitati e i partecipanti dovranno presentarsi muniti di mascherina propria, rispettare il distanziamento previsto e utilizzare il gel igienizzante che sarà messo a disposizione dall’associazione.

A tutti i partecipanti viene consigliato di indossare scarpe comode, cappello e munirsi di acqua. Verrà chiesto un contributo spese per la camminata pari a 12 euro a persona (i bambini sotto ai 12 anni non pagano).

Il percorso si snoderà costeggiando la locale stazione e la linea ferroviaria ex Roma-Nord, proseguendo per strada Gramignana, strada Montecchio, strada Piscine, strada Costa Volpara, strada Romana, fino ad arrivare a Viterbo. Tempo di percorrenza circa 5 ore, per 15 chilometri circa.

14 settembre, 2020