“Cantonieri pochi e mandati a tagliare l’erba solo a Grotte”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Lina Delle Monache (Obiettivo comune) torna sulle altre frazioni trascurate

Viterbo – (g.f.) – “Cantonieri pochi e senza mezzi e in larga parte mandati a Grotte”. Lina Delle Monache (Obiettivo comune) la segnalazione l’ha fatta in consiglio comunale, ma risultati ancora non se ne vedono.

Si sono visti, invece, di nuovi gli operai nella frazione di Viterbo. Con una sola differenza. Rispetto alle precedenti segnalazioni, ora sono muniti di patentino per l’utilizzo del decespugliatore.

“La questione è annosa – osserva Delle Monache – i cantonieri sono divisi in tre squadre, si tratta di persone che cercano di fare il possibile. Pure la loro dotazione di mezzi è al minimo. Spesso sono chiamati per le emergenze, a rattoppare buche. Come fanno a trovare il tempo per tagliare l’erba?”.

Un bel problema. “Stare dietro a tutti gli interventi – spiega la consigliera d’opposizione – è complicato per loro. Oltretutto, prima non avevano nemmeno il patentino e comunque, erano mandati più che altro nella frazione di Grotte Santo Stefano, in base ai rapporti giornalieri. Non altrove.

Ma l’erba va tagliata ovunque. A Tobia per due anni non si è visto nessuno e lì c’è un bocciodromo pubblico che avrebbe molto bisogno, o un lavatoio che è completamente immerso nelle erbacce.

Io non ce l’ho con i lavoratori, anzi. Coprire tutto il territorio con un numero esiguo di persone non è possibile”.

L’amministrazione comunale qualcosa potrebbe fare. “Per esempio esternalizzare il taglio dell’erba. Ci sono 160mila euro d’avanzo nel rendiconto. E comunque, la città va gestita in modo uniforme”.

La pulizia è solo uno dei problemi. “Anche per l’ufficio anagrafe – insiste Delle Monache – manca il personale. Ma avrebbero potuto pubblicare un avviso e utilizzare una cooperativa, dopo avere formato le persone.

Lo fanno altre realtà. Non a Viterbo, dove gli uffici in città vanno a rilento e quello di San Martino è chiuso”.

3 settembre, 2020