Covid-19 - Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri

Roma – “Casi di Coronavirus in crescita, ma situazione non critica”. Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri invita alla calma dopo che ieri in Italia sono stati registrati 1733 nuovi casi di Covid-19.

L’intervento di Sileri a Coffee Break su La7. “C’è una condizione di crescita, ma non critica, dei casi di Covid – ha detto il viceministro – e gli ospedali non sono sotto stress. Con l’arrivo della stagione fredda credo vedremo una circolazione più elevata del virus ma il servizio sanitario nazionale è in grado di farvi fronte”.

Poi la precisazione su una possibile seconda ondata. “Dubito – ha sottolineato – che avremo una seconda ondata epidemica così come l’abbiamo vista a febbraio-marzo, perché abbiamo imparato a convivere con il virus”.

Il viceministro ha anche parlato del rischio di eventuali carenze nelle forniture del vaccino antinfluenzale, come denunciato dalle organizzazioni mediche. Sileri ha assicurato che il vaccino contro l’inflluenza stagionale “sarà disponibile”.

E ancora. “Ci stiamo muovendo – ha aggiunto – per migliorare l’approvvigionamento delle dosi di vaccino anti influenzale e inizieremo anche prima la campagna vaccinale. Purtroppo quelli che fanno il vaccino sono meno di quelli che noi desidereremmo soprattutto tra gli anziani, ma quest’anno prevedo un’inversione di tendenza e questo è auspicabile perché sarà d’ausilio alla diagnosi differenziale per Covid”.

5 settembre, 2020