Casi in lieve calo (+1458), ma con 20mila tamponi in meno

Coronavirus - Oggi soltanto 72.143 test effettuati - 7 morti e 7 nuovi ricoveri in terapia intensiva - Gli attualmente positivi crescono di 1006

Viterbo – Scende rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi al Sar-Cov-2: oggi sono 1458 contro i 1501 di ieri. Ma a calare sensibilmente è anche il numero dei tamponi effettuati: ieri erano stati 92.706 oggi 20mila in meno: 72.143.

E’ quanto emerge dai dati pubblicati nel bollettino fornito dal ministero della Salute per il focus quotidiano sull’epidemia da Coronavirus in Italia.

Resta praticamente stabile il numero dei morti: ieri erano stati 6 i decessi, oggi sono 7, dei quali 3 solo in Lombardia, regione, tra l’altro, che si conferma ancora una volta come quella con maggior numero di persone contagiate.

Soltanto oggi la Asl lombarda ha registrato 265 casi. Poi, con un bel distacco, ci sono Lazio ed Emilia Romagna, entrambe con 143 nuovi positivi in un giorno.

Sono molti meno, se confrontati con quelli del 12 settembre, i guariti: oggi se ne contano solo 443, mentre ieri erano stati ben 759.

Continua ad aumentare, seppur non in maniera ancora allarmante, la pressione sulle strutture ospedaliere italiane: sono 91 le nuove persone che hanno avuto necessità di essere trasportate in ospedale in queste ultime 24 ore e 5 in più quelle in terapia intensiva.

In totale i pazienti più gravi sono adesso 187, 2042 il resto dei ricoverati.

L’aumento degli attualmente positivi, al netto di morti e guariti, è di 1006 unità e porta il totale di chi ad oggi ha il Covid-19 a 38.509 persone.

13 settembre, 2020