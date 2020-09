Caso Lukashenko, Ue e Russia su posizioni sempre più distanti

Minsk - Il ministro degli esteri russo Lavrov: "L'Unione e la Nato hanno aggiunto tensioni con dichiarazioni piuttosto distruttive"

Minsk – Continuano le proteste in Bielorussia contro la contestata rielezione del presidente Lukashenko, in carica dal 1994, e si allontanano sempre di più le posizione dell’Ue e della Russia di Putin.

“Ribadiamo il nostro richiamo alle autorità bielorusse – ha affermato il portavoce del Servizio europeo per l’azione esterna Peter Stano – a porre fine alla repressione e agli arresti che sono assolutamente inaccettabili, a rilasciare i prigionieri e a impegnarsi nel dialogo con la società affinché le necessità, le aspirazioni e le attese del popolo bielorusso siano rispettate”.

Peter Stano ha poi ribadito che è in corso la procedura legale dell’Unione per le sanzioni contro gli esponenti del regime bielorusso per le violenze esercitate sui manifestanti.

La Russia, invece, come ribadito da Putin durante una chiamata con il presidente Conte, ritiene controproducente ogni tentativo da parte degli stati europei di interferire con la situazione interna alla Bielorussia. Secondo Serghei Lavrov, ministro degli esteri russo, le dichiarazioni che l’Unione europea e la Nato stanno facendo sulla situazione nell’ex paese sovietico non sarebbero costruttive. “L’Unione europea e la Nato – ha affermato Lavrov nella conferenza stampa dopo il colloquio avuto con il ministro degli esteri bielorusso – hanno aggiunto tensioni sulla situazione in Bielorussia con dichiarazioni piuttosto distruttive”.

2 settembre, 2020