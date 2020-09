“Il caso Regeni è una ferita che resta aperta per la famiglia e per lo stato”

Roma - Il Commissario europeo Paolo Gentiloni: “Il ritorno dell'ambasciatore italiano al Cairo non significa un ripristino della normalità”

Roma – Il Commissario europeo Paolo Gentiloni è intervenuto alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte in Egitto di Giulio Regeni.

“Ferite come queste restano aperte per la famiglia, per una parte dell’opinione pubblica e per lo stato” ha sottolineato Gentiloni.

Il Commissario europeo ha ricordato che nel 2016 era necessario inviare all’Egitto un messaggio chiaro e netto, ma non poteva trattarsi di una decisione permanente poiché avrebbe danneggiato l’inchiesta e le relazioni tra i paesi.

Dopo il richiamo dell’ambasciatore italiano al Cairo, 17 mesi fa, l’Italia ha ripristinato la propria ambasciata. “Non va inteso come un pieno ripristino della pura normalità” ha chiarito Gentiloni.

3 settembre, 2020