C’è l’amichevole col Rieti, il Monterosi apre le porte a 180 tifosi

Sport - Calcio - Serie D - Bella iniziativa del club biancorosso, che consente l'ingresso distanziato a un massimo di 120 supporter locali e 60 ospiti - Campionato: domenica prossima esordio interno contro il Savoia

Monterosi – Bel regalo del Monterosi ai propri tifosi.

Per l’amichevole contro il Rieti in programma alle 15 il club biancorosso ha deciso di aprire le porte del Martoni con 180 accessi gratuiti e distanziati.

L’ultima amichevole precampionato vedrà la squadra di David D’Antoni contrapposta a quella di Stefano Campolo, retrocessa dalla serie C e inserita nel girone F insieme a squadre abruzzesi, marchigiane, molisane, laziali e una campana.

Per il Monterosi, passato dal raggruppamento E all’ostico G che racchiude squadre laziali, sarde e campane, sarà l’ultima occasione di testare sul campo la formazione attesa dal debutto in campionato in programma domenica prossima.

Il calendario, svelato ieri dalla Lega nazionale dilettanti, metterà di fronte ai viterbesi il Savoia in casa, il Cassino in trasferta e il Sassari Latte dolce ancora in casa, nelle prime tre giornate.

Tornando all’amichevole di oggi, la società ha fatto sapere che sono valide le seguenti modalità d’accesso: 100 posti a sedere più 20 in piedi distanziati in tribuna locali, 40 posti a sedere più 20 in piedi distanziati in tribuna ospiti, obbligo di mascherina, registrazione all’ingresso con nome, cognome e recapito telefonico e chiusura cancelli all’esaurimento dei posti.

20 settembre, 2020