Portato in ospedale, hanno scoperto che era ubriaco - Gli hanno anche confiscato la moto

Vetralla – (sil.co.) – Centauro sfortunato, lo investono e ha ragione ma viene condannato per guida in stato di ebbrezza. Portato in ospedale, scoprono che era alla guida ubriaco. Gli hanno anche sospeso la patente per un anno e confiscato la moto.

Si è chiuso ieri davanti al giudice Giacomo Autizi il processo a un centauro che verso le 21.30 del 22 dicembre 2017 è stato investito in via Sant’Angelo, a Vetralla, all’altezza del semaforo, che era verde, da un automobilista che non gli ha dato la precedenza, tagliandogli la strada mentre svoltava a sinistra.

Ad avere la peggio il conducente della moto, trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Belcolle a causa delle lesioni riportate. Verso le 22.30, mentre si trovava in ospedale, l’uomo è stato sottoposto al test alcolimetrico risultando positivo.

“I risultati sono arrivati diversi giorni dopo – ha spiegato un vicebrigadiere della stazione dei carabinieri di Vetralla – era il 9 gennaio 2018 quando abbiamo saputo che aveva un tasso alcolemico di 2.1, per cui era alla guida della moto in stato di ebbrezza alcolica”.

E’ andata a finire che il centauro è stato denunciato ed è finito sotto processo per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di avere provocato un sinistro. Solo successivamente è emerso che non aveva colpe per lo schianto, provocato dal conducente della vettura che non gli aveva dato la precedenza.

Ciononostante il giudice, pur escludendo l’aggravante di avere provocato un sinistro mentre era ubriaco, ha riconosciuto la guida in stato di ebbrezza e lo ha condannato a 4 mesi di reclusione e 400 euro di ammenda (pena sospesa e non menzione), nonché a un anno di sospensione della patente e alla confisca della moto, già sotto sequestro da tre anni.

25 settembre, 2020