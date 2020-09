“Centro storico senza illuminazione, urgente un intervento del Comune”

Montefiascone - La consigliera M5S Rosita Cicoria raccoglie l'appello di un gruppo di residenti

Condividi la notizia:











Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – Sono stata contattata da alcuni residenti del centro storico di Montefiascone, che mi hanno chiesto di pubblicare le loro osservazioni.

Condivido in pieno quanto riportato sotto e auspico un sollecito intervento da parte dell’amministrazione per risolvere la situazione.

Rosita Cicoria

Consigliere comunale M5S

Riceviamo e pubblichiamo la lettera dei residenti inoltrata e condivisa dalla consigliera Cicoria – Montefiascone: metà centro al buio… l’altra metà della città scarsamente illuminata e nelle frazioni anche pali della luce che cadono.

Questa è la situazione in cui versa il nostro paese dal punto di vista illuminazione e quindi sicurezza;

Da quasi dieci giorni le centralissime via Malatesta, via Nazionale, via della Viola sono avvolte dal buio, sembra essere tornati al tempo di guerra… in pieno coprifuoco.

Le poche persone che la sera passeggiano nella città restano attonite e non riescono a passare tra le vie completamente buie. Tutti i bar sono chiusi, è rimasto un solo ristorante aperto che dà un po’ di luce ai residenti che devono rientrare a casa.

Il buio fa paura e toglie anche la sicurezza e la voglia di uscire da casa anche per fare una passeggiata.

L’illuminazione, l’abbandono, il degrado aumentano l’agonia del centro storico che diventa sempre di più irreversibile; per non parlare di via Donatori di Sangue, completamente al buio ed il piazzale dell’ospedale in cui funzionano solo due lampade.

La luce dà vita al paese; andrebbero fatti progetti per illuminare la bella chiesa di San Francesco, restaurare ed illuminare la parte rinascimentale dell’ospedale su via Verentana, mettere delle luci “led” per delineare i muri e illuminare le strisce pedonali.

Qualche “sopravvissuto” del centro storico analizza ed argomenta questa situazione, al fatto che negli ultimi trenta anni non c’è stato un amministratore che contasse o un sindaco residente nel centro storico; quindi una persona che non abita e non vive nel centro non potrà capire mai i problemi legati alle esigenze di chi vive dentro le mura.

Il fatto che le amministrazioni, passate e future, non si siano interessati sui borghi antichi, si pensa, sia dovuto soprattutto ai pochi abitanti residenti e quindi ai pochi voti da “accaparrarsi”; ma i signori che amministrano il nostro paese da tanti anni, non hanno ancora capito che il centro storico, di qualsiasi città, rappresenta loro stessi e tutto il loro fallimento.

Alcuni residenti del centro storico di Montefiascone

Condividi la notizia:











3 settembre, 2020