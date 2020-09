“C’erano i soldi e manco il percorso della salute hanno realizzato”

Viterbo - Comune - Palestra santa Barbara - L'incompiuta fa discutere e Alvaro Ricci (Pd) fa i conti all'amministrazione Arena

Viterbo – (g.f.) – “Palestra santa Barbara, manco i 20mila euro per il percorso della salute hanno usato”. L’incompiuta fa discutere e Alvaro Ricci (Pd) fa i conti all’amministrazione Arena.

A breve partirà l’avviso per affidare la gestione, chi se la aggiudicherà dovrà ultimare un intervento. Esterno. Il marciapiedi.

All’esponente d’opposizione l’idea non piace molto e rincara la dose. “C’erano 20mila euro – ricorda Ricci – destinati a un percorso della salute che unisse la struttura con il confinante parco delle Querce, ma non sono stati capaci a spenderli e quei soldi sono finiti in avanzo”. Parcheggiati.

“Adesso intendono far cadere sul gestore l’intervento di un marciapiedi esterno. Costerà qualcosa come 30-40mila euro.

Io però mi chiedo, un’associazione senza fini di lucro che ipotizzo possa essere interessata alla gestione, come pensano che possa realizzarlo? Dove trova i soldi?”.

Ricci ne trae una conclusione: “Significa di fatto escludere questi soggetti”. Sulla palestra, invece: “L’amministrazione non solo non ha completato i lavori, ma non ha usato neppure tutte le economie e mandato pure in avanzo i ventimila euro”.

Un’opera non nata sotto i migliori auspici. “Con un fallimento, l’ennesimo, di un’impresa. Ma quando l’abbiamo lasciata, l’amministrazione Arena aveva i soldi in mano per proseguire e invece ancora non è stata ultimata”.

9 settembre, 2020