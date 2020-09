Cesare Battisti verrà trasferito al carcere di Rossano per i terroristi

Oristano - Respinta dal Dap la sua richiesta di scontare un regime detentivo più mite a Roma o Milano

Condividi la notizia:











Oristano – Cesare Battisti verrà trasferito dal carcere di Oristano, dove sta scontando l’ergastolo, a quello calabrese di Rossano. Lì sarà recluso nel circuito di alta sicurezza 2, ovvero quello destinato ai detenuti per crimini legati a fatti di terrorismo.

Battisti aveva chiesto di essere sottoposto a un regime detentivo più mite da scontare a Milano o Roma e 5 giorni fa ha anche iniziato lo sciopero della fame. Ma il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, col parere conforme della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ha respinto la richiesta.

Tuttavia l’ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo ha terminato la condanna a sei mesi di reclusione in isolamento diurno che gli sono stati inflitti insieme all’ergastolo e ora potrà accedere a un regime detentivo meno rigido con gli spazi di socialità previsti dall’ordinamento penitenziario per il circuito di alta sicurezza.

Cesare Battisi verrà trasferito a Rossano non appena si libererà un posto nella struttura. Prima però dovrà sottoporsi ai 15 giorni di isolamento dovuti all’emergenza Coronavirus.

Condividi la notizia:











12 settembre, 2020