Charlie Hebdo torna a pubblicare caricature di Maometto: “Non chineremo mai la testa”

Parigi - Alla vigilia dellʼapertura del processo per lʼattentato del 2015

Condividi la notizia:











Parigi – Charlie Hebdo torna a pubblicare caricature di Maometto. Lo ha annunciato il giornale satirico alla vigilia dell’apertura del processo per l’attentato che nel gennaio 2015 fece 12 vittime nella sua redazione. “Non chineremo mai la testa, non rinunceremo mai”, ha spiegato il direttore di Charlie, Riss, nel numero in edicola.

“Dopo gennaio del 2015 ci hanno spesso chiesto di realizzare altre caricature di Maometto. Ci siamo sempre rifiutati e non perché questo sia vietato, la legge ci autorizza, ma perché serviva una buona ragione per farlo, una ragione con un senso e che portasse qualcosa al dibattito”, scrive la redazione nel nuovo numero.

Sono 14 gli imputati che compariranno in aula da mercoledì, tutti accusati a livelli diversi di sostegno logistico ai due killer, i fratelli Said e Cherif Kouachi, e ad Amédy Coulibaly, i tre autori degli attacchi che per giorni terrorizzarono la Francia.

Il 7 gennaio 2015, i fratelli Kouachi, jihadisti, assaltarono a mano armata la redazione del settimanale satirico, in piena Parigi, mentre si svolgeva la riunione di redazione, uccidendo 12 persone.

Il procedimento giudiziario verrà videoregistrato per il suo “interesse nella costituzione di archivi storici”, come ha spiegato il ministero della giustizia.

Condividi la notizia:











1 settembre, 2020