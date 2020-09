Chiuso il progetto “R…estate in gioco”

Viterbo - Diana Dimonte, responsabile dei centri estivi organizzati dall'associazione Murialdo: "E' stata una scommessa in tempo di Covid-19, ma abbiamo offerto una proposta educativa continuativa"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Una festa e tanta emozione!

Questo è stato l’incontro dei ragazzi del Centro estivo “R…estate in gioco” con Antonella Sberna e Pierangelo Conti, assessore e coordinatore ai Servizi sociali del comune di Viterbo.

20 animatori maggiorenni e formati hanno dato vita a 12 settimane di attività che hanno coinvolto in totale 120 ragazzi dai 4 ai 14 anni e 90 famiglie.

“E’ stata una scommessa in tempo di Covid-19, ma abbiamo offerto una proposta educativa continuativa, nel rispetto delle linee guida ministeriali anti contagio, durante l’arco di tutta l’estate che ha dato buoni frutti”. A parlare è Diana Dimonte, responsabile dei centri estivi organizzati dall’associazione Murialdo.

“Tra mascherine e termo scanner siamo riusciti ad attivare laboratori di rugby, softball, calcio, attività motoria, cucina, cineforum, ballo, water game, manualità. Non è stato semplice perché lavoravamo in parallelo con tre gruppi distinti di ragazzi, ma la serenità dei bambini e dei ragazzi ci ha ripagato”. Così il coordinatore Mirko Fortini descrive questa maratona estiva e continua: “ogni settimana abbiamo proposto una gita e con tre gruppi distinti era d’obbligo quindi organizzare tre giornate di gita a settimana. L’organizzazione non è stata semplice, ma siamo riusciti a portarli al Parco dei Mostri di Bomarzo, in fattorie didattiche, in piscina, alla scoperta del centro storico di Viterbo”.

Ieri, nell’incontro con Antonella Sberna e Pierangelo Conti sono passate davanti agli occhi e nel cuore di tutti 390 ore di attività, risate, giochi, un tempo in cui al centro dei pensieri di ognuno c’è sempre stato il benessere dei ragazzi. “La formazione degli animatori ha avuto un ruolo centrale anche questa estate. Sappiamo che dar vita a spazi organizzati è importante per la crescita dei nostri ragazzi” P. Paulo, parroco della parrocchia Santa Maria delle Farine ha negli occhi la gioia di aver coadiuvato le attività accompagnandole carismaticamente.

“Bello vedere come si possono affrontare le difficoltà con coraggio, anche in questo anno così complicato” e anche Antonella Sberna aveva l’emozione negli occhi vedendo esplodere la gioia dei ragazzi nei bans. “E’ stato complicato gestire tre gruppi in parallelo, ma i risultati vi danno onore”. Con queste parole Pierangelo Conti ha voluto ringraziare gli animatori che si sono dedicati ai centri per tutta l’estate.

E così questa estate, che sembrava così complicata da vivere con i ragazzi, sta volgendo al termine, ma ogni ragazzo ed animatore si porterà nel cuore il calore delle relazioni che ha vissuto a “R…estate in gioco”.



4 settembre, 2020