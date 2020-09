“Ci avete dimostrato un grande affetto”

La famiglia Fiaschetti ringrazia per la vicinanza dimostrata per la morte di Camillo, ex sindaco, presidente del consiglio e assessore provinciale

Vejano – Riceviamo e pubblichiamo – La famiglia tutta di Camillo Fiaschetti ringrazia le centinaia di persone, le associazioni, i rappresentanti politici che tramite Tusciaweb, telefono, Facebook, Watsapp, manifesti e di persona hanno voluto testimoniarci il grande affetto che provano per lui.

Siamo certi che tutti lo ricorderanno come una persona sincera, leale e sempre disponibile, una persona su cui potevi sempre contare, un gentiluomo che è sempre stato punto di riferimento per la nostra famiglia e per il nostro Paese.

Grazie a tutti per l’affetto dimostratoci.

Amedeo Fiaschetti

12 settembre, 2020