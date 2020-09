Viterbo - No al referendum, Rifondazione comunista aderisce alla manifestazione di giovedì in piazza delle Erbe

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – A Viterbo il partito della Rifondazione Comunista (Sinistra Europea) aderisce alla manifestazione del Comitato per il no al referendum del 20 e 21 settembre, indetta per giovedì prossimo in piazza delle Erbe.

Da sempre siamo per la piena attuazione della Costituzione, e ancor più per la realizzazione dei suoi valori. Come già in occasione della sciagurata riforma Renzi (sonoramente bocciata dal referendum del 2016), anche stavolta ci opporremo alla riduzione dei diritti e della democrazia.

Con la scusa del risparmio (in realtà pressoché nullo) e sulla base di paragoni e dati truccati (in realtà il numero dei nostri deputati è in linea con quello di molti altri paesi europei), si vuole operare un drastico “taglio” dei rappresentanti dei cittadini.

Questa riforma rischia così di produrre – se unita ai sistemi elettorali vigenti, viziati da tratti maggioritari e anticostituzionali – una pericolosa riduzione del pluralismo politico, culturale e sociale che il nostro ordinamento prevede. No al taglio dei parlamentari, no al furto di democrazia.

Roberta Leoni – segretaria federazione provinciale – Luigi Telli – segretario circolo di Viterbo

16 settembre, 2020