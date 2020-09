“Se ci sono problemi alle scuole la colpa è dell’amministrazione Arena”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Comune - Alvaro Ricci (Pd) contro la scelta di rinviare al 24 l'apertura nel capoluogo: "Per coprire le mancanze del centrodestra"

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – “Se a Viterbo ci sono problemi alle scuole, la colpa è del sindaco Arena e della sua giunta”. Alvaro Ricci non ha dubbi.

Il consigliere Pd, dopo avere ascoltato il dirigente scolastico provinciale che ha confermato come gli organici negli istituti della Tuscia siano completati per il 97%, punta il dito contro il centrodestra.

Non ci sono difficoltà di personale, semmai: “Se a Viterbo i problemi ci sono, sono dovuti all’inerzia di sindaco e giunta. Non hanno combinato nulla nel periodo di chiusura e adesso, all’ultimo momento, stanno arraffazzonando qualcosa per provare a sistemare”.

Fuori tempo massimo, secondo Ricci. Tanto che è arrivata la proroga. Dal 14 al 24 settembre.

“Il dirigente provinciale – insiste Ricci – ha fatto presente che sono pronti ad aprire tutte le scuole”. Quelle del capoluogo comprese. Il ministero ha fatto la sua parte, non altrettanto l’amministrazione comunale.

“Ci sono scuole dove lamentano infiltrazioni d’acqua. In altri istituti l’amministrazione ha messo una toppa in questi giorni. Per non parlare del servizio scuolabus. Una corsa.

In queste condizioni, è normale che il sindaco vada ad accertarsi soltanto in questi giorni su quale sia lo stato dell’arte?”.

L’esponente Pd ha un dubbio, che è qualcosa in più di un dubbio. “Ho la netta senzazione che si voglia scaricare sul ministero della Pubblica istruzione le responsabilità, per coprire le proprie”.

Tutto slitta in avanti. “Dopo mesi di chiusura, Arena non trova meglio da fare che far perdere altri dieci giorni di didattica agli studenti, con tutti i disagi che ne conseguono per le famiglie.

Perché vale la pena ribadirlo, questo posticipo non serve alle famiglie e nemmeno agli studenti. Serve solo al sindaco, per coprire le mancanze dell’amministrazione comunale”.

Giuseppe Ferlicca

13 settembre, 2020