“Ci sono tanti tipi di bellezza, meglio essere diversi che omologati”

Spettacolo - Armine Harutyunyan, inserita da Gucci nella lista delle 100 modelle più belle, vittima di offese sui social: “Sono molto più di una faccia, non ho tempo per chi mi vuole abbattere"

Roma – Armine Harutyunyan, la modella di origini armene che, dopo essere stata inserita da Gucci nella lista delle 100 modelle più belle al mondo, è stata vittima di commenti offensivi sul suo aspetto fisico, ha risposto alle critiche.

“Non è stata la prima volta – ha confessato la modella 23enne in un’intervista a Repubblica -. È stata dura, non capivo perché ce l’avessero tanto con me. All’inizio ci sono rimasta male, ma ci sono stati anche tanti dalla mia parte”.

“Ci sono tanti modi diversi di essere belli – ha spiegato Armine Harutyunyan -: consiglio di concentrarsi su di sé, su chi si è e su cosa si ama davvero. È meglio essere diversi che omologati al resto, anche se non tutti ti capiranno”.

“Non posso certo vietare alla gente di parlare – ha concluso la modella -. Ma posso ignorarla. Sono più di una faccia, ho interessi, cose da dire e da fare. E non ho tempo per chi mi vuole abbattere”.

1 settembre, 2020