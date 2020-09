Coronavirus, Cioccofest e festa della castagna rinviati a dicembre

Caprarola - La decisione è stata presa nel corso di una riunione con il sindaco Eugenio Stelliferi: "In questo momento non possiamo correre rischi"

Caprarola – Riceviamo e pubblichiamo – L’edizione 2020 del Cioccofest-Caprarola Gusto 4.0, originariamente in programma a ottobre insieme alla Festa della castagna, è stato posticipato a dicembre, in considerazione del perdurare dell’emergenza Coronavirus.

La decisione è stata presa nel corso di una riunione alla quale hanno preso parte il sindaco di Caprarola Eugenio Stelliferi, l’assessore alla Cultura Barbara Mastrogiovanni, il presidente della pro loco Maurizio Alessi e il main sponsor ufficiale Assofrutti. Le nuove date dell’evento saranno comunicate nei prossimi giorni.

CioccoFest e Festa della castagna si presenteranno quindi ai visitatori in una Christmas edition che unirà l’esperienza del cioccolato alle tradizioni locali, aggiungendo la magia dell’atmosfera natalizia. Una manifestazione tra gusto, cultura e divertimento nella cornice di Palazzo Farnese e delle sue Scuderie.

“Tenendo conto di quanto sta succedendo in Italia e nel mondo – dichiara il sindaco Stelliferi – e in accordo con tutte le realtà coinvolte nell’organizzazione, abbiamo deciso di posticipare questo importante evento di almeno due mesi nella speranza che la situazione sia migliore. Il nostro primo obiettivo, infatti, è garantire la sicurezza di tutti, in questo momento non possiamo correre rischi e vanificare tutti gli sforzi compiuti durante l’anno”.

25 settembre, 2020