“Cittadella della salute, un intervento fondamentale per rispondere alla sfida del Covid”

Vetralla - L'assessore regionale Alessio D'Amato ha presentato il progetto assieme al consigliere Enrico Panunzi e al sindaco Franco Coppari

Condividi la notizia:











Vetralla – Tre milioni e mezzo di euro di investimenti per 1800 metri quadrati di superficie. Anche Vetralla avrà la sua Cittadella della salute. La Regione Lazio ha approvato la delibera all’inizio di agosto. Oggi la presentazione del progetto nella sala consigliare di Piazza Umberto I.

“Un intervento importante, fondamentale – ha detto l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato – per rafforzare il territorio e affrontare insieme, facendo rete, la fase della pandemia Covid che stiamo vivendo in questo momento. La risposta alla sfida che abbiamo di fronte”.

Vetralla – La presentazione della Cittadella della salute

Nella sala consigliare del comune di Vetralla, assieme all’assessore regionale, c’erano anche il sindaco della città Franco Coppari, la direttrice della Asl Daniela Donetti, l’assessore regionale alle politiche sociali Alessandra Troncarelli, il consigliere regionale Enrico Panunzi, gli assessori comunali Carlo Postiglioni e Flaminia Tosini. Con loro anche alcuni consiglieri di maggioranza e opposizione.

Vetralla – L’assessore regionale Alessio D’Amato

Il nuovo edificio verrà costruito a Cura, zona piazzale Bellucci. “Si svilupperà – ha detto Donetti – su due livelli, piano terra e primo piano, e avrà una superficie complessiva di circa 1800 metri quadrati. Un percorso che abbiamo fortemente voluto. Una cittadella innovativa sia per i servizi che offre sia dal punto di vista tecnico strutturale per la sostenibilità ambientale che lo caratterizza. Un percorso fatto a stretto contatto con il comune. Un punto di riferimento centrale all’interno di un territorio”.

Vetralla – Le assessore regionale Alessandra Troncarelli e comunale Flaminia Tosini

L’edificio è inoltre strutturato in modo da consentire l’insediamento di differenti tipi di spazi suddivisi per aree omogenee con caratteristiche ed esigenze diverse. Ci sarà infatti un’area pubblica relativa all’ingresso e agli spazi di accoglienza con il pubblico, un’area adibita alle cure primarie e un’area funzionale dedicata al personale.

Vetralla – La presentazione della Cittadella della salute

“La struttura – ha poi proseguito Donetti – nel rispetto della recente normativa regionale e delle linee guida anti Covid, sulla scorta del modello già sperimentato nelle reti e nei percorsi aziendali delle cronicità, sarà dotata di tutte le strumentazioni tecnologiche, hardware e software, necessarie per l’implementazione della cartella clinica ambulatoriale, che abilita i servizi di telemedicina e teleconsulto, mettendo in contatto, in tempo reale, i pazienti con gli specialisti ambulatoriali”.

Vetralla – Il consigliere regionale Enrico Panunzi e l’assessore comunale Carlo Postiglioni

I servizi che offrirà la nuova Cittadella riguarderanno le cure primarie, il centro prelievi, il consultorio, la medicina legale, il disabile adulto, la farmacia, la guardia medica, le vaccinazioni pediatriche, il servizio veterinario, il centro di salute mentale e la neuropsichiatria infantile. L’area gestionale conterrà inoltre gli spogliatoi, gli archivi per ogni servizio, i servizi igienici e i locali per il deposito di materiale pulito e materiale sporco separati tra loro.

Vetralla – La presentazione della Cittadella della salute

“Questa è una vittoria – ha detto Tosini – non di un’amministrazione, ma di un intero paese”. “Un’iniziativa – ha aggiunto subito dopo Coppari – che nasce dall’esigenza di coprire il più possibile i bisogni di salute sul territorio di Vetralla”.

“Un progetto – ha concluso infine Panunzi – che dimostra che la sanità del Lazio non è solo la capitale. Adesso dobbiamo creare un mosaico regionale capace di fare sintesi tra i territori e rispondere ai loro bisogni. Le enunciazioni vengono fatte solo a fatti compiuti. E questo che presentiamo oggi è un fatto compiuto”.

Daniele Camilli

Condividi la notizia:











14 settembre, 2020