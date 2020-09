Claudio Di Mauro ha chiuso l’edizione 2020 di Cinema e Terme

Viterbo - Tre venerdì del settembre viterbese dedicati a cultura e benessere

Viterbo – La quarta stagione di Cinema&Terme si è conclusa venerdì 25 settembre nella splendida cornice delle Terme dei Papi. La manifestazione ha visto come ospite dell’ultima serata Claudio Di Mauro, uno dei montatori più conosciuti d’Italia.

Tre venerdì del settembre viterbese dedicate al cinema ed al benessere, per nutrire corpo e spirito, questa la formula vincente di Cinema&Terme da quattro edizioni. Il format ormai consolidato prevede l’ingresso alla piscina monumentale delle Terme dei Papi, un primo accompagnamento musicale curato da JazzUp Festival con il Sax del Maestro Marcello Balena, la proiezione di un film, preceduta dall’incontro con un ospite legato alla pellicola, curato dalla direzione di Est Film Festival e Civita Cinema, il tutto mentre si viene cullati dalle calde acque termali. Un’esperienza davvero unica che il pubblico, come sempre, ha gradito molto.

I direttori artistici dell’iniziativa, Vaniel Maestosi, Glauco Almonte e Giancarlo Necciari hanno commentato: “Siamo felicissimi di esser riusciti a realizzare questa rassegna così preziosa. Qualche mese fa non era neanche pensabile, per questo ringraziamo di cuore tutta la Famiglia Sensi delle Terme dei Papi e gli Sponsor, per aver creduto anche in tempi difficilissimi che tutto questo potesse compiersi anche in quest’anno così complesso”.

Cinema&Terme ha regalato anche quest’anno, al pubblico tre occasioni di fruizione, dall’interno della monumentale piscina termale, di altrettante pellicole del cinema italiano, introdotte da prestigiosi ospiti (Stefano Fresi, Paolo Sassanelli e Claudio Di Mauro) e precedute dalla Musica. “Un’esperienza bellissima, che abbiamo fortemente voluto replicare – ha dichiarato Marco Sensi – “Ringrazio a nome di tutte le Terme dei Papi, Vaniel, Glauco e Giancarlo, per l’impeccabile organizzazione dell’evento dando appuntamento al prossimo anno, sperando si torni alla normalità, per un evento che ormai consideriamo ricorrente e sempre pronto a crescere”.

Dopo il successo di JazzUp Festival e Cinema&Terme, la stagione degli eventi organizzati dall’Associazione Culturale Factotum non si ferma, dal 17 al 23 ottobre, torna con Est Film Festival a Montefiascone e dal 17 al 20 Dicembre con Civita Cinema a Bagnoregio e Civita.

26 settembre, 2020