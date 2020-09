Cna sostenibile, al via il corso per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione

Viterbo - Si terrà online nei giorni 12, 20, 27 ottobre e 2 novembre

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Nell’offerta di Cna Sostenibile la formazione “a distanza” affianca ormai quella “in presenza”. Sarà così online anche il prossimo corso di aggiornamento obbligatorio per datori di lavoro responsabili del servizio di prevenzione e protezione (Rspp).

L’inizio è fissato per lunedì 12 ottobre. Si proseguirà nelle giornate di martedì 20 e 27 ottobre e lunedì 2 novembre. La durata del corso è stabilita in relazione alla classificazione del rischio dell’attività svolta: sei ore per il basso rischio, dieci per il medio, quattordici per quello elevato (è il caso delle imprese dell’edilizia).

Anche stavolta sarà utilizzata la modalità della videoconferenza sincrona, che consente a tutti i partecipanti, docente e allievi, di interagire e rende possibile il tracciamento dei tempi di collegamento di ciascuno.

Informazioni e adesioni sull’area Formazione sicurezza sul lavoro di Cna Sostenibile (a Viterbo, in via dell’Industria snc – zona Poggino), telefono 0761.1768397 – 176831. E-mail: sicurezza@cnasostenibile.it.

Cna di Viterbo e Civitavecchia

21 settembre, 2020