Cocaina in casa e in auto, denunciato 42enne

Santa Marinella - Fermato dalla polizia per un controllo

Condividi la notizia:











Santa Marinella – La polizia denuncia 42enne romano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

“Denunciato in stato di libertà – fanno sapere dal commissariato di Civitavecchia – un 42enne, romano ma domiciliato a Santa Marinella, trovato in possesso di 12, 6 grammi di cocaina e del materiale utile per il confezionamento dello stupefacente in dosi.

L’uomo che è stato fermato dagli agenti mentre viaggiava a bordo della propria auto, nel comune di Santa Marinella, non ha avuto il tempo di disfarsi di un involucro di plastica che teneva stretto tra le mani e che conteneva 2 grammi di cocaina.

A seguito del ritrovamento dello stupefacente, i poliziotti hanno esteso il controllo anche alla sua abitazione, distante poche centinaia di metri dal luogo del fermo, dalla quale era appena uscito.

Durante la perquisizione i poliziotti hanno rinvenuto, nascosta in un armadio della camera da letto, 10,6 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e una busta di plastica dalla quale erano stati ricavati i ritagli circolari per il confezionamento dello stupefacente.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio.

Condividi la notizia:











11 settembre, 2020