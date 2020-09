Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Il sindaco Giovanni Arena in merito al sit-in di protesta per lo slittamento dell'apertura delle scuole al 24 settembre

di Francesca Buzzi

Viterbo – “Coinvolgere i bambini in queste cose è un insegnamento distorto, sbagliato”. Il sindaco Arena non solo non è d’accordo con le mamme che hanno organizzato un sit-in di protesta contro lo slittamento dell’anno scolastico, ma si mette anche a far loro la morale.

Per il primo cittadino portare i bambini in piazza con libri, quaderni, penne e colori per manifestare rabbia e sconcerto di fronte a una decisione presa con appena tre giorni di anticipo “rischia di dare un’idea falsata del ruolo e dei compiti delle istituzioni”.

“La mia scelta – ribadisce Giovanni Arena con il mantra che ripete ormai di continuo – è stata dettata soltanto dalla mancanza di sicurezza che al momento abbiamo nelle scuole. Io di quella devo occuparmi e di quella voglio essere certo. La sicurezza dei bambini è il mio unico obiettivo”.

Motivazione lodevole, per carità, ma quello che tante famiglie si chiedono è: perché con così poco preavviso? Perché dopo settimane di annunci sull’inizio dell’anno scolastico previsto per il 14 settembre ci si è dovuti sentir dire, l’11 pomeriggio, che si spostava tutto di altri dieci giorni?

“Non l’ho fatto a cuor leggero – assicura il sindaco – e non ne sono certo contento. Però fino ad alcuni giorni prima mi era stato garantito che tutto sarebbe stato a posto: personale, materiale e quant’altro, ma poi così non è stato”.

A mancare sarebbero soprattutto gli assistenti scolastici che, per via della suddivisione degli studenti in tanti piccoli gruppi, specialmente per gli ingressi e le uscite diversificate, devono essere in numero maggiore rispetto agli altri anni.

Il personale dovrebbe arrivare entro il 24 settembre. Dovrebbe, perché la certezza in realtà ancora non c’è. “Mi auguro che per il 24 sia tutto ok” dice Arena.

Quanto al sit-in, nonostante non lo condivida e lo reputi un cattivo esempio per gli studenti piccoli e grandi, il primo cittadino ha assicurato che un saluto passerà a farlo. “Saluterò i ragazzi e spiegherò loro che il sindaco c’è e sta lavorando per la loro sicurezza”.

Alle mamme, chissà, forse spiegherà quali sono gli insegnamenti giusti da dare, quelli non distorti. Tanto per almeno altri dieci giorni saranno loro a doversene occupare in toto. La scuola è ancora chiusa.

14 settembre, 2020