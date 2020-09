“Coinvolgeremo i cittadini nella battaglia che vede schierata l’Anpi dalla parte del No”

Civita Castellana - Lunedì 14 settembre alle 18 in Piazza San Clemente l'assemblea pubblica con Enrico Mezzetti ed Ettore Muffo

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Verso il Referendum Costituzionale confermativo sul taglio dei Parlamentari del 20 e 21 Settembre 2020.

Lunedì 14 settembre alle 18 in Piazza San Clemente Civita Castellana si terrà una Assemblea pubblica su: -Referendum Costituzionale del 20 e 21 Settembre sul taglio dei Parlamentari, le ragioni per votare NO, Con MEZZETTI ENRICO Presidente Comitato Provinciale ANPI e MUFFO ETTORE Presidente Sezione ANPI Carla Capponi Civita Castellana.

L’assemblea pubblica ha l’obiettivo di renderci partecipi di una azione per coinvolgere i cittadini nella battaglia che vede schierata l’ANPI dalla parte del No in risposta al quesito referendario del 20 e 21 settembre 2020. E’ necessario ancora una volta realizzare una forte mobilizzazione in difesa della Costituzione e del nostro sistema democratico incentrato sul coinvolgimento di tutti i cittadini nelle scelte della comunità nazionale.

L’assemblea si terrà rispettando tutte le garanzie previste dalle norme vigenti per prevenire eventuali contagi dal Virus Covid 19, igienizzazione dei materiali, distanziamento tra le persone e/ mascherine.

L’Assemblea è aperta a tutti i Cittadini

Sezione ANPI Carla Capponi Civita Castellana

11 settembre, 2020