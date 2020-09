Collaudo generale per la Viterbese, Maurizi prova il 3-5-2 da schierare al Liberati

Sport - Calcio - Serie C - In attesa di novità sul fronte lega Pro - Aic la squadra laziale si prepara al match di domenica contro la Ternana con un test in famiglia

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Mbende, Markic e Baschirotto.

E’ questa, assieme al tandem d’attacco formato da Rossi e Tounkara, la certezza principale di Maurizi per la Viterbese che scenderà in campo domenica.

In attesa di novità sul fronte lega Pro – Aic, con quest’ultima che minaccia di far saltare la prima giornata di campionato, il tecnico dei leoni richiama la squadra a Canepina per un insolito allenamento del giovedì mattina. Sul rettangolo verde del Palozzi, probabilmente, andrà in scena un test in famiglia in cui verrà provato il 3-5-2 da schierare al Liberati.

Con difesa e attacco praticamente fatti, i soliti dubbi rimangono tra la porta e il centrocampo.

Il ballottaggio tra i pali, quando manca ancora un terzo estremo difensore under, è tra Daga e Maraolo e per il momento dovrebbe spuntarla il primo. In mediana, invece, viste le assenze di Antezza, De Falco e Palermo, si va verso la conferma di Salandria nel ruolo di regista (dove ha ben figurato contro il Grosseto) con due tra Bensaja, Emanuele Menghi e Sibilia ai lati. Sulle corsie esterne, in attesa di Falbo, è corsa a tre tra Simonelli, Galardi e Bezziccheri.

I dubbi verranno fugati entro domenica quando la squadra, salvo sorprese, pranzerà a Bagnaia e partirà per Terni a ridosso delle 14. Il match contro la squadra di Lgucarelli, battuta 2-1 dall’Albinoleffe nel primo turno di coppa Italia andato in scena martedì, si giocherà alle 17,30.

24 settembre, 2020