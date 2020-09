Il colonnello Michele Roberti, dalla compagnia di Tuscania al nucleo operativo dei carabinieri di Roma

Cronaca - L'ufficiale ha 46 anni - Viene da macerata, dove si è occupato anche delle indagini sull'omicidio di Pamela Mastropietro

Viterbo – Ha guidato la compagnia carabinieri di Tuscania il colonnello Michele Roberti, nuovo comandante del reparto operativo dei carabinieri di Roma.

Nato a Manfredonia in provincia di Foggia 46 anni fa, Roberti arriva nella capitale, assumendo la guida di via dei Selci, da Macerata, dove ha retto per tre anni il comando provinciale, occupandosi tra l’altro del caso dell’omicidio di Pamela Mastropietro.

Oltre al comando provinciale di Macerata, ha retto, da tenente, il nucleo operativo e radiomobile di Nola e, successivamente alla promozione a capitano, le compagnie di Maddaloni (Ce) e Tuscania (Vt).

Promosso ufficiale superiore, dopo aver svolto un breve periodo come comandante di sezione alla scuola ufficiali di Roma, ha lavorato per cinque anni presso l’ufficio stampa del comando generale. Successivamente ha comandato per due anni il quarto battaglione Veneto a Mestre.

Nel corso di questi anni ha avuto modo di partecipare, da luglio 2002 a febbraio 2003, alla missione sotto egida Nato “Kfor” in Kosovo e da novembre 2004 ad aprile 2005, alla missione “Antica Babilonia” in Iraq.

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’università La Sapienza di Roma e il diploma di laurea di primo livello in “Scienze della sicurezza” presso l’università degli studi di Roma Tor Vergata, dove ha poi ottenuto anche il diploma di laurea specialistica in “Scienze della sicurezza interna ed esterna”.

19 settembre, 2020