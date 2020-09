“Coloreremo Gloria sdraiati sui ponteggi, come Michelangelo quando dipinse la Cappella Sistina”

Il giornale di mezzanotte - Santa Rosa - Intervista a Raffaele Ascenzi in vista del trasporto 2021: "Ho delle idee anche per la prossima macchina, che potrebbe essere più innovativa di Ali di luce..."

Viterbo – Tutto rinviato di un anno. Ma per il 3 settembre 2020 Raffaele Ascenzi avrebbe cambiato abito alla sua creatura. A Gloria. Quel candido mantello bianco con cui ha sfilato dal 2015 avrebbe lasciato posto al colore…

Come è nata l’idea della decorazione?

“Visitando una mostra, allestita al monastero delle Alcantarine, di Madonne vestite con corredi del ‘700. I loro volti, palladi ma colorati, mi hanno fatto pensare che mettere deGli occhi vivi su quella che prima era una superficie completamente bianca potesse essere una buona novità per Gloria”.

Il colore sarà l’unica novità?

“Sì”.

Chi saranno gli esecutori e quali difficoltà tecniche prevedete?

“Nomi ancora non si possono fare. Per quanto riguarda la realizzazione, dovrà essere posta un’attenzione maggiore alle sculture, mentre la pittura sulle superfici lisce sarà più semplice. Alcune parti per poter essere dipinte dovranno essere messe in piedi. Altre invece, dovendo lavorare d’inverno e al chiuso, non potranno essere messe in verticale: daremo il colore sdraiati sui ponteggi, come Michelangelo quando dipinse la Cappella Sistina. Quindi in condizioni un po’ estreme, con il pezzo di Gloria che immagino, nel mentre, ruotare a 360 gradi così da essere raggiunto facilmente anche nei punti più nascosti”.

Perché decorare Gloria?

“Per dare nuova vita a una macchina che ha compiuto il suo ciclo, rispolverando però una caratteristica del passato: il colore. Ma anche per rimettermi in gioco: l’effetto potrebbe essere molto bello o rovinare quello che secondo me è stato il buon successo di Gloria finora. Se in fase di realizzazione mi dovessi render conto che l’effetto non sarà bello, non escluso di tornare al bianco originale”.

Ha paura della reazione dei viterbesi?

“Sì, ne ho molta. Ma al confronto sono abituato: è anche un divertimento. Ovviamente spero che il gradimento arrivi da parte di tutti”.

Guardare alla tradizione. Sta indicando la strada al prossimo ideatore della macchina?

“Forse lo sto depistando…”.

Cioè?

“No, questo non lo posso dire…”.

Per Raffaele Ascenzi come dovrebbe essere la prossima macchina di santa Rosa?

“Magari sarà più innovativa di quanto lo sono state Ali di luce e Fiore del cielo…”.

Ha in mente qualcosa da proporre?

“Ci sto pensando. Ho delle idee ma non le ho messe su carta. Non ho disegnato nulla. Ho ancora lo stimolo a lavorare su Gloria, su cui sono molto concentrato. Anche perché ha ancora qualcosa da dire”.

