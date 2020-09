“Il comune cosa ha fatto per garantire il normale inizio dell’anno scolastico…”

Scuola - La segreteria del circolo unico Pd di Viterbo insiste sulle incapacità amministrative del sindaco Arena

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Caro sindaco, non vogliamo di certo innescare un botta e risposta con lei, né tanto meno intraprendere una sterile polemica che rischierebbe di annoiare soltanto i lettori.

Lei è il sindaco di Viterbo, lei guida l’amministrazione pubblica con oneri e onori, non c’è proprio nulla di personale. Purtroppo per lei (e per noi) le sue decisioni incidono su tutta la cittadinanza.

Il Pd cittadino con i suoi organi ed i suoi consiglieri è stato attento e coscienzioso, evitando, soprattutto in questi ultimi difficili mesi, qualsiasi tipo di polemica politica, ed offrendo anzi in più occasioni un contributo reale per risolvere i problemi della città.

E’ troppo facile buttarla in confusione senza esaminare attentamente le questioni poste. Accusare di strumentalizzazione chi fa domande e intende entrare nel merito delle tematiche di interesse pubblico è metodo fin troppo scontato per non analizzare i propri errori e assumersi le proprie responsabilità.

Non è inoltre appropriato, per un primo cittadino, liquidare il sit-in “pacifico ma arrabbiato” organizzato da genitori sotto il palazzo comunale, come qualcosa che “niente ha a che vedere con la scuola” e affermare che “rischiano di offrire ai nostri ragazzi un’idea falsata del ruolo e dei compiti delle istituzioni”. L’ascolto dei propri concittadini, infatti è questione fondamentale per chi ricopre una carica importante come la sua, proprio nel rispetto “dei ruoli, dei compiti e delle istituzioni”.

Le abbiamo fatto delle domande precise per le quali attendiamo delle risposte da parte sua, innanzi tutto come cittadini.

In una intervista di qualche giorno fa ha attribuito la difficoltà a riaprire le scuole il 14 alla carenza di personale; difficoltà ampiamente superata visto che quest’anno per la prima volta, quasi la totalità degli organici negli istituti della Tuscia sono completati.

Ritorniamo quindi sulle questioni che le abbiamo posto su queste pagine e, per facilitarle il compito, ci accontenteremmo anche che ci rispondesse ad una sola:

Il comune in questi mesi cosa ha fatto per garantire e facilitare il normale inizio dell’anno scolastico nelle scuole di sua competenza?

Ribadiamo inoltre che si poteva evitare di arrivare a due giorni prima dell’apertura per dire che questa veniva rinviata di dieci giorni, mettendo in seria difficoltà i ragazzi, che oggi desiderano tornare in classe, e i familiari, che hanno la necessità di organizzarsi in tempo (e a loro spese) per un ulteriore slittamento.

Il comune non può continuare a trovare responsabili in altre istituzioni e poi per quello che gli compete, non fare assolutamente nulla. Vogliamo parlare ad esempio dei 900 mila euro e rotti di finanziamento persi dal comune e restituiti allo stato?

Fra il futuro della Città ed il suo presente politico, Caro Sindaco, francamente non abbiamo alcun dubbio.

Per questo non c’è nulla di personale se le ribadiamo il concetto: non le sembra il caso di riflettere in modo concreto se continuare o meno questa esperienza?

Segreteria circolo unico Pd Viterbo

14 settembre, 2020