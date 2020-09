Conclusi gli open day all’università della Tuscia

Viterbo - L'ateneo ha programmato una data ulteriore (24 settembre) per i test d'ingresso

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Quattro giorni, dall’8 all’11 settembre, sono stati interamente dedicati alla presentazione dell’offerta formativa per l’anno accademico 2020/21 dei sei dipartimenti e delle sedi distaccate di Civitavecchia e Rieti.

Grande partecipazione ed interesse dei ragazzi per tutte le giornate, svoltesi, come già dalla precedente edizione di maggio, in modalità online.

Un sistema di stanze virtuali ha accolto le presentazioni dei dipartimenti e dei loro corsi di laurea unitamente alle contestuali sedute di test di ingresso, a distanza, con l’ausilio dei mezzi informatici. Tutte le presentazioni sono a disposizione in maniera permanente sui canali Youtube di ateneo. Tra le novità presentate per il 2020-2021 segnaliamo i due nuovi corsi di laurea in “Scienze naturali e ambientali” e il primo corso di laurea professionalizzante nel settore agrario in Italia, in “Produzione sementiera e vivaismo”.

Per rispondere alle esigenze pervenute da parte degli studenti, l’ateneo ha programmato una data ulteriore per sostenere gratuitamente i test di ingresso per il prossimo 24 settembre. Come stabilito dal decreto ministeriale 270/2004, tutte le matricole devono infatti sostenere il test per poter perfezionare la propria immatricolazione.

Dal 1 agosto sono aperte le iscrizioni, ma il test è necessario ai fini del perfezionamento dell’immatricolazione. Per far fronte alle esigenze del momento, le aule dell’ateneo, per il nuovo anno accademico, sono state dotate di sistemi di video-registrazione e di strumenti di didattica multimediale. Gli studenti, per poter fruire della possibilità di frequentare le lezioni in presenza, dovranno procedere all’iscrizione online al corso di laurea di interesse entro e non oltre il 27 settembre 2020 tramite il portale studenti di ateneo. La suddetta procedura consentirà all’ateneo d’individuare gli studenti iscritti al primo anno e di autorizzare la frequenza delle lezioni in presenza in tutta sicurezza, mentre, alla piattaforma didattica si potrà accedere alle lezioni in modalità sincrona e asincrona in linea con le esigenze dello studente.

Il team del Servizio di Orientamento dell’Università degli Studi della Tuscia e della Segreteria Studenti Unica resterà a disposizione per rispondere a ogni genere di domande. Per informazioni dettagliate, prenotazioni colloqui e visite alle strutture, consultare il sito Unitus interamente dedicato all’orientamento.

17 settembre, 2020