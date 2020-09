Concluso il progetto “Crescere insieme” dedicato ai bambini

Viterbo - Si è svolto dal 17 agosto ad oggi e ha visto la partecipazione di 48 piccoli di età compresa tra i 6 e gli 11 anni

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Si è concluso oggi, con la consegna degli attestati ai bambini componenti il terzo modulo, il progetto Outdoor education, finanziato con il contributo della Regione Lazio, “Crescere insieme”, che dal 17 agosto fino ad oggi ha visto la partecipazione di 48 bambini in età compresa tra i 6 e gli 11 anni, suddivisi in tre gruppi da 16, per una durata di una settimana per gruppo.

Il progetto si è svolto presso gli impianti sportivi della Mgm Pool e della To be di Strada Castiglione a Viterbo, ed è stato elaborato da una Associazione Temporanea di Imprese, di cui fanno parte l’Asd Sorrisi che Nuotano Eta Beta Odv, la Mgm Pool Soc.Sp.Dil. a r.l., la to be Soc.Sp.Dil. a r.l., la Cooperativa Sociale “L’Arcobaleno a Scuola”, e l’Asd Allday Viterbo.

Il progetto, pensato per sviluppare e potenziare le abilità relazionali, emotive e comunicative dei bambini, attraverso la strutturazione di attività interattive, condotte all’interno di ambienti ricchi di stimoli e di opportunità di apprendimento e crescita, ha acquisito in questo delicato momento storico, un ulteriore ruolo e significato, andando a sostenere le famiglie ed i bambini, soprattutto quelli in difficoltà relazionale, e rispondendo al bisogno dei bambini di imparare a sviluppare le proprie abilità relazionali, comunicative e prassico-motorie in un clima di collaborazione e partecipazione.

“Maria Montessori diceva: Una prova della correttezza del nostro agire educativo è la felicità del bambino. A giudicare dai sorrisi dei nostri bambini che hanno partecipato al progetto e dal desiderio di ritornare, possiamo dire di essere riusciti a centrare gli obiettivi educativi che ci eravamo posti” – il commento del presidente della Asd Sorrisi che nuotano Eta Beta Odv, Capofila del progetto, Maurizio Casciani.

Parole di apprezzamento sono state espresse anche dall’assessora regionale alle Politiche Sociali, Welfare e Enti Locali Alessandra Troncarelli, in visita al Centro nella giornata di giovedì 3 settembre, e che ha voluto sottolineare come, proprio alla luce delle gravi difficoltà economiche e psicologiche generate dalla pandemia, obiettivo della Regione Lazio è stato quello di attivare una serie complessa e molto articolata di interventi nel campo economico e sociale, soprattutto a sostegno delle categorie più deboli.

Va in tal senso anche il finanziamento di pacchetti vacanza per adulti disabili, di cui usufruirà a dicembre anche l’Asd Sorrisi che Nuotano Eta Beta Odv, e che consentirà loro di trascorrere un breve periodo di vacanza, nella maggior parte dei casi cancellato dalla pandemia.

“Preme in questa sede – ha concluso Maurizio Casciani – ringraziare l’assessora regionale alle Politiche Sociali, Welfare e Enti Locali, Alessandra Troncarelli per la fiducia accordata, arco Marcelli, Teresa Sebastiani e l’Ass. Soc. Linda Morini per la collaborazione fornita dalla Asl alla realizzazione del progetto, e tutte le professionalità impegnate che si sono prodigate nella riuscita del progetto, lavorando in piena sintonia gli uni con gli altri, con l’auspicio che l’esperienza possa in futuro essere replicata”.

Asd Sorrisi che nuota Eta Beta – Odv

Condividi la notizia:











5 settembre, 2020