Milano - Fedez risponde a Francesco Di Giuseppe, dirigente di Fratelli d'Italia, che aveva scritto: “ La Ferragni si scaglia contro i narcisisti palestrati coi capelli ossigenati e con un basso livello di istruzione! Quello in foto è il marito”

Milano – “Fa strano vedere il dirigente nazionale di Fratelli d’Italia scagliarsi per una semplice condanna verso il pensiero fascista. Eppure nessuno ha mai fatto riferimento ad appartenenze politiche”.

Lo ha detto su Twitter il cantante Fedez, intervenendo sul caso dell’omicidio a Colleferro di Willy Monteiro. “Condannare il fascismo non è di sinistra è solo di buon senso”.

Qualche giorno fa Chiara Ferragni, moglie di Fedez, aveva spiegato la propria posizione: “Il problema è la cultura fascista”.

Era intervenuto in risposta Francesco Di Giuseppe, dirigente di Fratelli d’Italia, con un tweet in cui ironizzava sull’aspetto fisico del rapper: “La Ferragni si scaglia contro la sub-cultura post fascista che sta sfornando narcisisti palestrati coi capelli ossigenati e con un basso livello di istruzione! Quello in foto è il marito”.

11 settembre, 2020