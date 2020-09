“Condizioni abominevoli del manto stradale, persino il trasporto pubblico è stato interrotto”

Anche tu redattore - Viterbo - La segnalazione di Fabio De Santis su via della Grotticella

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Condizioni abominevoli del manto stradale all’imbocco Strada Sammartinese – fine via della Grotticella.

Questa situazione persiste da minimo 20 anni, da qualche anno persino il servizio di trasporto pubblico si è interrotto in questa zona per via della pericolosità delle buche.

Questo tratto stradale è l’emblema delle condizioni disastrose di tutta via della Grotticella, di via Rossini e del famigerato incrocio di Santa Maria in Gradi.

Siamo stanchi di dover sostituire pneumatici e ammortizzatori prima del tempo, raramente ho visto queste condizioni in altri paesi di Italia, soprattutto quello che fa indignare è la totale indifferenza nei confronti di questo quartiere, sono decenni che la situazione versa in uno stato di abbandono e degrado, queste strade hanno visto numerosi mandati politici volgersi al termine, eppure nessuno si è mai interessato nonostante vi transitino migliaia di veicoli quotidianamente.

C’è un limite a tutto, ora leggo della programmazione di interventi di asfaltatura in alcune aree di Viterbo, ovviamente queste zone non saranno interessate, mi chiedo quindi quanto dovremo aspettare anche solo per essere considerati?

Vi ringrazio per l’attenzione, confido che queste segnalazioni arrivino a chi di dovere.

Fabio De Santis

Anche tu redattore – le segnalazioni dei lettori

26 settembre, 2020