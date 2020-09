Confagricoltura, Massimiliano Giansanti eletto vicepresidente del Copa

Viterbo - Ieri la nomina - Il Comitato delle organizzazioni agricole europee riunisce 60 organizzazioni dei Paesi membri dell'Ue e 36 organizzazioni partner di altri Paesi

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, ieri è stato eletto vicepresidente del Comitato delle organizzazioni agricole europee (Copa), l’organismo che riunisce 60 organizzazioni dei Paesi membri dell’Unione europea e 36 organizzazioni partner di altri Paesi.

Presidente del Copa, per i prossimi due anni, è la francese Christiane Lambert, che succede al tedesco Joachim Rukwied di Dbv.

Giansanti, europeista convinto, è stato nominato ai vertici dell’Organizzazione europea in un momento cruciale, in cui si dovranno assumere decisioni chiave, a partire dal prossimo bilancio dell’Unione, dalla futura Politica agricola comune, dalla incertezza dei mercati internazionale, ma anche dal Recovery Found e dalle politiche di sviluppo per fronteggiare l’emergenza economica a causa della pandemia, che richiedono lavoro propositivo e pressing incessante e determinato da parte del Coordinamento degli agricoltori europei.

Giansanti, a nome di Confagricoltura, ha fatto gli auguri di buon lavoro a Christiane Lambert e ringraziato Joachim Rukwied per l’impegno profuso nei tre anni di mandato alla presidenza. “Con Lambert e Rukwied – ha detto – c’è grande sintonia e condividiamo una visione di futuro”.

“Ci troviamo – ha quindi spiegato il presidente di Confagricoltura – in un momento di resilienza che richiede da parte della Ue ogni sforzo per permettere alle imprese agricole, non solo di ripartire e riconquistare le posizioni perdute, ma anche di ammodernarsi e crescere, di andare oltre. Per far diventare il nostro sistema agricolo e agroalimentare più forte di prima. La centralità dell’agroalimentare in Europa è emersa in pieno in questo difficile momento a causa dell’emergenza della pandemia”.

Massimiliano Giansanti, romano, imprenditore agricolo, gestisce aziende agricole – a Roma, Viterbo e Parma – specializzate nella produzione di cereali, kiwi, latte e prodotti zootecnici ed attive sia in ambito agroindustriale e sia agroenergetico, attraverso la produzione di energia elettrica da fotovoltaico. Tra l’altro a Parma produce Parmigiano Reggiano ed a Roma latte bovino di alta qualità per la Centrale del Latte.

Confagricoltura Viterbo

Condividi la notizia:











19 settembre, 2020