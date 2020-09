Storie e piccoli borghi, all’acconciatore Giuseppe Curti il premio alla memoria “Lazio valore d’impresa” di Confartigianato

Viterbo - Quattro i riconoscimenti assegnati dall'associazione - Questa mattina la conferenza stampa - Il 25 settembre la premiazione a Soriano nel Cimino

di Daniele Camilli

Viterbo – Storia e piccoli borghi. Confartigianato Lazio premia l’eccellenza artigiana delle realtà rurali della regione. “Per far sentire – ha detto il presidente di Confartigianato Imprese Lazio Michael Del Moro – la vicinanza della nostra associazione agli artigiani che con il loro lavoro caratterizzano la vita e lo sviluppo economico del territorio. Realtà e piccoli borghi che più di tuti stanno subendo le conseguenze economiche dell’emergenza Covid”.



Al viterbese Giuseppe Curti, acconciatore originario di Soriano, il premio alla memoria. Giuseppe Curti è stato presidente della cooperative Fidimprese dal 1982 al 1994 e consigliere di amministrazione di Confartigianato.



Quattro i premi assegnati. Premio “Lazio valore d’impresa 2020 suddiviso in Premio alla carriera, che va al pastificio Antica Mola di Stefano Pietrandrea (Frosinone). Premio giovane imprenditore, assegnato alla Monugram Press Kit di Mattia Novelli, Valerio Rossi, Daniele Fioribello e Roberto Berlini (Roma). Premio associato dell’anno dato a Tecno calor di Egidio Angelucci (Rieti). Premio alla Memoria, conferito all’artigiano acconciatore Giuseppe Curti (Viterbo).



Questa mattina la conferenza stampa di presentazione del premio e della due giorni che si svolgerà a Soriano nel Cimino durante la quale verrà conferito. Il 25 settembre alle ore 18,30 nella sala principale di Palazzo Chigi Albani restaurato di recente. Alla conferenza, nel palazzo di Confartigianato di via Garbini, assieme al presidente Del Moro, anche il direttore di Confartigianato Viterbo Andrea De Simone e la presidente di Donne imprese di Confartigianato Laura Belli.



“Una due giorni – ha sottolineato Del Moro – per rilanciare l’artigianato dei nostri territori, comparti che tengono viva l’economia e la storia dei piccoli borghi. Un patrimonio unico che la nostra associazione vuole difendere e valorizzare. A Soriano, il 25 e il 26 settembre, faremo questo. Il primo giorno attraverso una tavola rotonda con le istituzioni e i rappresentanti del territorio. Il secondo, il 26 settembre alle 18,30, con una sfilata di moda per rilanciare il settore del wedding, i matrimoni. Un comparto colpito duramente dalle conseguenze del Covid, con matrimoni e cerimonie annullate e tutto un indotto, fatto da ristorazione, fotografia, bomboniere, acconciatori ecc., in fortissima sofferenza”.



Il primo giorno dell’evento, “Lazio è valore d’impresa”, a partire dalle 16,30, sarà concentrato tutto sul confronto con istituzioni e politici. Ci saranno infatti Giorgio Merletti, presidente nazionale di Confartigianato Imprese, il sindaco di Soriano Fabio Menicacci, il presidente delola provincia di Viterbo Pietro Nocchi, Daniele Sinibaldi vice presidente di Anci Lazio, Michael Del Moro, i parlamentari Francesco Battistoni, Umberto Fusco e Mauro Rotelli, il pro rettore dell’Unitus Alvaro Marucci, il consigliere regionale Enrico Panunzi, il direttore generale di Artigiancassa Francesco Simone e il presidente della Rete urbana rappresentanze (Rur) Giuseppe Roma. Durante l’incontro verrà consegnato anche il premio Lazio valore d’impresa ai vincitori.



“Ci confronteremo con le realtà politiche del territorio – ha poi detto De Simone in conferenza stampa – e quello del 25 sarà un evento che intendiamo ripetere in ogni provincia. Ripartendo dai piccoli borghi, perché è lì che l’artigianato vive e da’ il suo importante contributo alla crescita dell’economia”.

Protagonista della due giorni di Confartigianato sarà infine il wedding, il settore dei matrimoni duramente colpito dall’emergenza economica Covid. “Il wedding – ha detto Laura Belli – è un settore che ha subito molto le conseguenze economiche dell’emergenza Covid. A Viterbo ha numeri importanti e tantissimi matrimoni sono esteri. E’ a tutti gli effetti un comparto che abbraccia pienamente l’artigianato. Compito di Confartigianato è creare un gruppo di lavoro, servizi e portare nuove risorse al territorio. Ed è quello che stiamo facendo, con impegno, sacrificio e professionalità”.

21 settembre, 2020