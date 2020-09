Consiglio comunale ancora in emergenza…

Viterbo - Per il Coronavirus ancora in modalità mista e connessione da remoto - Convocate le prossime sedute

Viterbo – (g.f.) – Ritorno in consiglio comunale, tutto rinviato. Il rientro in presenza a palazzo dei Priori è rimandato. Almeno fino al 15 ottobre, quando dovrebbe terminare lo stato d’emergenza dovuto al Coronavirus.

Fino a quel momento, tutto resta come oggi. Ovvero, sedute con modalità da remoto e possibilità per consiglieri e assessori d’essere presenti in sala, ma fino a un certo numero.

Il presidente Stefano Evangelista, al termine dell’ultima seduta aveva promesso che se ne sarebbe discusso. Per garantire le distanze si potevano utilizzare anche sala della Bandiere e sala Regia. Seppure lo stesso Evangelista aveva sollevato qualche perplessità sulla scarsa propensione all’uso delle mascherine e al mantenimento delle distanze di molti presenti.

Ieri in capigruppo se ne è discusso, arrivando alla conclusione di lasciare per ora tutto invariato e capire come evolverà la situazione Covid nelle prossime settimane.

Riunione convocata per pianificare le prossime sedute, compresa quella dei 17 settembre, con la coda delle interrogazioni non smaltite la volta scorsa e poi dovrebbe essere la volta dello spinoso argomento legato ai derivati, che costano qualcosa come 700mila euro l’anno d’interessi a palazzo dei Priori.

Ma si dovrebbe discutere anche di scuola, con l’interrogazione urgente del consigliere Giacomo Barelli al sindaco sull’apertura rinviata e il punto su garante dei detenuti.

Il 24, invece, sarà la volta dei rifiuti. Consiglio comunale straordinario sulla situazione in città. Potrebbe slittare al 5 ottobre

Il mese si chiuderà in bellezza il 29 con l’ultima seduta del mese. Nello stesso giorno, alle 12 in piazza del Comune è prevista la consegna della benemerenza al personale sanitario che si è impegnato durante l’emergenza Covid.

15 settembre, 2020