Consiglio comunale urgente, le opposizioni chiedono l’annullamento

Orte - Idee chiare e Anima Orte scrivono al prefetto: "L'ordine del giorno tratta argomenti vecchi di tre mesi"

Orte – (a.c.) – I consiglieri comunali di Idee chiare, Roberta Savoia e Dino Primieri, e di Anima Orte, Angelo Ciocchetti e Antonella Claudiani, hanno scritto al prefetto di Viterbo Giovanni Bruno per chiedere l’invalidazione della convocazione di consiglio comunale in seduta urgente previsto per oggi alle 19,30.

“I tre punti all’ordine del giorno riguardano le ratifiche di variazioni di bilancio approvate con delibere di giunta del 18 giugno 2020” scrivono gli esponenti dell’opposizione nella lettera inviata a palazzo del Governo. Per questo motivo “l’urgenza non può essere considerata tale poiché l’amministrazione ha avuto 3 mesi di tempo per effettuare la ratifica delle variazioni di bilancio nei termini di legge”.

Secondo i quattro consiglieri “la convocazione di seduta straordinaria urgente è tale quando è richiesta la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l’osservanza per la convocazione straordinaria, ipotesi che non ricorre nel caso in questione”. Inoltre, insistono Idee chiare e Anima Orte, l’avviso è arrivato in ritardo rispetto a quanto prescritto dallo statuto comunale.

La convocazione della seduta è firmata dalla vice presidente del consiglio comunale Alessandra Proietti e non dal presidente Marco Tofone, che si è dichiarato “indisponibile per motivi personali”.

15 settembre, 2020