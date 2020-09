Coronavirus - Quando il Covid ha attaccato il vecchio continente - Lo spiega alla Reuters il capo dell'agenzia di sanità Ue

Condividi la notizia:











Bruxelles – In Europa infezioni tornate ai livelli di marzo. Il numero delle presone contagiate dal Coronavirus è come quando lo scorso marzo il virus ha attaccato il continente.

La pensa così Andrea Ammon, capo dell’agenzia di sanità pubblica Ue.

Alla Reuters ha spiegato come nel vecchio continente ci siano 46 casi ogni centomila persone, perché il Covid non è andato in vacanza e durante l’estate non ha dormito.

Condividi la notizia:











3 settembre, 2020