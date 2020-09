Coronavirus ad Acquapendente - Sette positivi su quindici persone finite in quarantena - Dodici casi in tutto il comune

Acquapendente – Coronavirus ad Acquapendente, contagiata mezza comunità di recupero.

Salgono a sette i positivi nella struttura che si trova nella frazione di Trevinano. Ieri, domenica 13 settembre, se ne sono aggiunti altri sei.

La prima a risultare infetta è stata un’anziana, poi ricoverata nel reparto di malattie infettive di Belcolle. Dopodiché la comunità è stata isolata (quindici le persone finite in quarantena, tra cui un bambino che non è neppure in età scolastica) e sono stati eseguiti i tamponi.

Gli attualmente positivi in tutto il comune di Acquapendente sono dodici, “con tre casi di contagio iniziale – puntualizza l’amministrazione – ben distinti, di cui quello della comunità è il più numeroso”.

L’altro mini-focolaio riguarda una famiglia: infettati un uomo (ricoverato a Belcolle), la compagna, la madre e il figlio 11enne della donna. Poi una ragazza che attualmente si trova a Torre Alfina. La sua positività è stata scoperta sabato e l’amministrazione ha fatto sapere che “il contagio, anche in questo caso, è avvenuto fuori regione e non c’è relazione con i casi precedenti”.

“Le situazioni – ribadiscono dal comune – ad Acquapendente (4 casi) e Torre Alfina (un caso) hanno caratteristiche diverse e ubicazioni lontane, per cui non in comunicazione tra loro”.

14 settembre, 2020