Contagiato papà e le due figlie di 8 e 10 anni

Coronavirus - Ieri 14 nuovi casi nell'Alto Lazio, la metà nella Tuscia - Salgono a 229 gli attualmente positivi

Viterbo – Coronavirus nell’Alto Lazio: sette casi e cinque guariti nella Tuscia, la Asl Roma 4 ne ha registrati rispettivamente quattro e uno, tre nuovi positivi in Sabina.

Ieri, lunedì 31 agosto, sette contagi nel Viterbese: quattro nel capoluogo e tre a Monte Romano. La Asl rende noto che in due si sono sottoposti al tampone perché sintomatici, mentre gli altri cinque avevano avuto contatti con persone già infette. La regione Lazio aggiunge che due hanno un link dalla Sardegna.

Maurizio Testa, sindaco di Monte Romano, comune Covid-free da settimane, fa sapere che nei tre positivi “c’è una specie di asintomaticità. Non hanno febbre né difficoltà respiratorie: fortunatamente la situazione è buona. I loro familiari sono risultati negativi, quindi non c’è stato contagio. Alcuni tamponi devono ancora essere verificati, ma le persone stanno rispettando la quarantena. I tre sono stati contagiati involontariamente: non sono andati in giro per il mondo o per Monte Romano a cercare il virus”.

Nella Tuscia tocca quota 538 il totale dei casi, mentre sale a 452 quello dei guariti. Nelle ultime 24 ore si sono liberati del virus cinque pazienti: tre a Viterbo, uno a Capodimonte e una ragazza di Sutri che lavora in una residenza per anziani della provincia di Roma. Gli ultimi due comuni (Capodimonte e Sutri) tornano a essere Covid-free.

Gli attualmente positivi superano comunque le sessanta unità. Sono 61, quattro dei quali ricoverati, in diciotto comuni della provincia: venticinque a Viterbo, otto a Civita Castellana, quattro a Tarquinia e Vetralla, tre a Monte Romano e Ronciglione, due a Nepi e Vitorchiano, uno a Bagnoregio, Bassano in Teverina, Blera, Carbognano, Grotte di Castro, Marta, Montefiascone, Oriolo Romano, Orte e Sutri. A questi vanno aggiunti i due migranti del centro d’accoglienza di Orte.

In quarantena ci sono 295 persone, mentre 4mila 642 hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sono stati fatti 21mila 447 tamponi, 211 nelle ultime 24 ore.

La Asl Roma 4 ha registrato quattro contagiati: uno uomo e una donna di Anguillara e due uomini di Ladispoli e Morlupo. Un paziente di Castelnuovo di Porto si è negativizzato, portando il totale a 784.

Sono 121 gli attualmente positivi: ventuno ad Anguillara, tredici a Cerveteri e Civitavecchia, dieci a Santa Marinella, otto a Castelnuovo di Porto, Ladispoli e Sacrofano, sette a Bracciano, sei a Formello, Morlupo e Trevignano Romano, due a Capena, Fiano Romano, Filacciano e Riano, uno ad Allumiere, Campagnano, Canale Monterano, Civitella San Paolo, Manziana, Mazzano Romano e Rignano.

In Sabina tre nuovi casi, per un totale di 47 persone con l’infezione ancora in corso. Si tratta di un uomo di 53 anni di Petrella Salto risultato positivo insieme alle due figlie di 8 e 10 anni. La Asl di Rieti sottolinea che è “in corso l’indagine epidemiologica sul caso”.

In sorveglianza domiciliare ci sono 159 persone, tutte asintomatiche. Nelle ultime 24 ore, in diciotto ne sono uscite.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 538 (174 a Viterbo; 364 in provincia)

Attualmente positivi: 61 + 2 migranti a Orte

Guariti: 452

Morti: 25 + 1

Ricoverati: 4 (3 a Belcolle; 1 fuori provincia)

In quarantena: 295

Usciti dalla quarantena: 4642 Comuni con positivi

Viterbo: 174 casi (6 morti e 143 guariti)

Montefiascone: 36 casi (3 morti e 32 guariti)

Tarquinia: 28 casi (1 morto e 23 guariti)

Civita Castellana: 15 casi (7 guariti)

Marta: 12 casi (11 guariti)

Oriolo Romano: 11 casi (10 guariti)

Orte: 11 casi (10 guariti)

Vetralla: 9 casi (5 guariti)

Grotte di Castro: 7 casi (6 guariti)

Ronciglione: 7 casi (4 guariti)

Vignanello: 7 casi (6 guariti)

Vitorchiano: 6 casi (4 guariti)

Monte Romano: 5 casi (2 guariti)

Nepi: 4 casi (2 guariti)

Bagnoregio: 3 casi (2 guariti)

Blera: 3 casi (2 guariti)

Bassano in Teverina: 2 casi (1 guarito)

Carbognano: 1 caso (0 guariti) Migranti positivi: 2 a Orte; 2 a Proceno (ora al Celio) Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Montalto di Castro: 9 casi (9 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Capodimonte: 4 casi (4 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Sutri: 4 casi (4 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Graffignano: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

1 settembre, 2020