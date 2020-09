Continuano a crescere i guariti nell’Alto Lazio…

Coronavirus - Accertati ieri tre casi nel Reatino, nove nel territorio della Asl Roma 4 e solo un positivo nel Viterbese

Condividi la notizia:











Viterbo – Coronavirus, i guariti continuano a crescere più dei contagiati nell’Alto Lazio.

Ieri nella provincia di Viterbo la Asl ha registrato due pazienti negativizzati e un solo nuovo positivo: un uomo di Capranica tornato dalla Slovenia. I due che si sono lasciati alle spalle il Covid-19 sono invece una persona residente nel capoluogo e un’altra di Tarquinia.

I casi totali dall’inizio dell’emergenza sono dunque saliti a 569, mentre 77 sono gli attualmente positivi: 6 ricoverati (quattro nel reparto di Malattie infettive di Belcolle e due in strutture extra Asl) e 71 in convalescenza a casa.

Si abbassa anche il numero di chi si trova in quarantena: da ieri sono 340 contro le 346 del giorno prima. Quasi cinquemila le persone che hanno invece già concluso il periodo di isolamento fiduciario: 4922 per l’esattezza.

Situazione buona anche nel Reatino dove sono stati segnalati solo tre nuovi positivi: una donna di 31 anni di Rieti rientrata da Malta, e due ragazzi di 24 e 19 anni di Casperia rientrati dall’Albania. I guariti sono stati il doppio, sei in totale: un ragazzo di 23 anni di Rieti, una 26enne di Cittaducale, un 14enne e un 11 anni di Forano, una 46enne di Toffia e una 59enne di Torricella in sabina. In totale gli attualmente positivi in provincia di Rieti sono 38.

Ben 20 le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare, mentre restano in quarantena altri 167 cittadini (solo 18 di questi sono sintomatici).

Infine, nel territorio della Asl Roma 4, la Regione Lazio ha comunicato 9 casi positivi: 1 a Cerveteri, 1 a Civitavecchia, 2 ad Anguillara, 3 a Santa Marinella, 1 a Trevignano e 1 a Riano.

Sono guarite 7 persone:1 ad Anguillara, 2 a Sacrofano, 1 a Formello, 1 a Capena e 2 a Fiano, che, dall’inizio dell’epidemia, portano le persone negativizzate a 838.

Coronavirus, i numeri della Tuscia Casi totali: 569 (184 a Viterbo; 385 in provincia)

Attualmente positivi: 79 + 2 migranti a Orte

Guariti: 467

Morti: 25 + 1 Ricoverati: 6 (4 a Belcolle; 2 extra Asl)

In quarantena: 340

Usciti dalla quarantena: 4922 Comuni con positivi

Viterbo: 184 casi (6 morti e 148 guariti)

Montefiascone: 37 casi (3 morti e 33 guariti)

Tarquinia: 29 casi (1 morto e 25 guariti)

Acquapendente: 20 casi (1 morto e 14 guariti)

Civita Castellana: 17 casi (9 guariti)

Marta: 12 casi (11 guariti)

Orte: 12 casi (10 guariti)

Oriolo Romano: 11 casi (10 guariti)

Vetralla: 10 casi (7 guariti)

Ronciglione: 8 casi (4 guariti)

Grotte di Castro: 7 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 7 casi (6 guariti)

Vignanello: 7 casi (6 guariti)

Monte Romano: 6 casi (2 guariti)

Nepi: 5 casi (3 guariti)

Gradoli: 4 casi (1 morto e 2 guariti)

Graffignano: 4 casi (2 guariti)

Bagnoregio: 3 casi (2 guariti)

Blera: 3 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 3 casi (2 guariti)

Bassano in Teverina: 2 casi (1 guarito)

Carbognano: 1 caso (0 guariti)

Vasanello: 1 caso (0 guariti)

Capranica: 5 casi (1 morto e 3 guariti) Migranti positivi: 2 a Orte; 2 a Proceno (ora al Celio) Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Montalto di Castro: 9 casi (9 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Vitorchiano: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Capodimonte: 4 casi (4 guariti)

Sutri: 4 casi (4 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

Condividi la notizia:











12 settembre, 2020