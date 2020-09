Contributo trasporto scolastico per alunni disabili, online l’avviso

Viterbo - Comune - Le domande entro il prossimo 18 settembre

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Online l’avviso pubblico per la concessione di contributi per il servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità, residenti nel comune di Viterbo e frequentanti le scuole secondarie di II grado, statali o paritarie, o i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP), riguardante l’anno scolastico 2020-2021. Per presentare le domande c’è tempo fino al prossimo 18 settembre alle ore 12.

A darne notizia è l’assessore alla pubblica istruzione Elpidio Micci, che si addentra nello specifico e spiega: “In attuazione alla determinazione della Regione Lazio riguardante l’approvazione delle linee guida per il servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità, il Comune di Viterbo, con apposito avviso pubblico, fornisce notizie in merito alla concessione di contributi economici alle famiglie, per quel che concerne il trasporto degli studenti con disabilità certificata, residenti nel territorio comunale, frequentanti le istituzioni scolastiche secondarie, di II grado, statali o paritarie o percorsi triennali finalizzati all’assolvimento del diritto dovere nell’istruzione e formazione professionale.

Lo studente dovrà essere in possesso della certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di trasporto rilasciata dalla ASL competente, ovvero il verbale di accertamento dell’handicap ex L.104 in corso di validità. L’erogazione dei contributi – spiega ancora l’assessore Micci – è mirata alla copertura delle spese sostenute per il trasporto scolastico degli aventi diritto, anche con mezzi privati, svolto in ambito urbano ed extraurbano”.

Le domande, comprensive della documentazione richiesta e indicata nell’avviso pubblico, dovranno essere inoltrate all’Ufficio Protocollo del Comune di Viterbo, via Ascenzi 1, 01100 Viterbo – entro e non oltre il prossimo 18 settembre ore 12, utilizzando il modulo scaricabile dal sito istituzionale oppure reperibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, Via Garbini n. 84b, Viterbo (previa richiesta di appuntamento).

La versione integrale dell’avviso (con modello per la presentazione della domanda) è consultabile sul sito www.comune.viterbo.it – sezione settori e uffici > settore III > pubblica istruzione > avvisi pubblici (https://www.comune.viterbo.it/concessione-contributi-trasporto-scolastico-alunni-con-disabilita-e-la-relativa-domanda ).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Pubblica istruzione ai numeri 0761 348381 – 0761/348485 oppure inviare una mail all’indirizzo pubblicaistruzione@comune.viterbo.it .

Comune di Viterbo

Condividi la notizia:











10 settembre, 2020