Viterbo - Il sindaco Giovanni Arena alla cerimonia del Patto d'amore - Il vescovo Fumagalli: "Siamo affranti e preoccupati per l’epidemia, è tempo di rimboccarci le maniche e di agire insieme"

di Maurizia Marcoaldi

Viterbo – “Sono convinto che la Madonna della Quercia ci aiuterà a uscire da questo difficile momento”. Così il sindaco Giovanni Arena al rinnovo del patto d’amore tra Viterbo e la Madonna della Quercia.

Rinnovata quindi la tradizione. E questo pomeriggio, in via straordinaria, il sindaco Giovanni Arena ha nuovamente letto la formula con cui a marzo ha consegnato le chiavi della città nella mani del vescovo Lino Fumagalli. Un gesto simbolico con cui il primo cittadino aveva affidato la comunità alla Madonna in questo tempo di pandemia. Cinque chiavi per i cinque valori su cui ricostruire il futuro: l’accoglienza, la verità, la memoria, la libertà, la fede.

Anche il vescovo si è poi rivolto alla Madonna della Quercia. “Aiutaci ad uscire da questo male – ha detto Lino Fumagalli -. Sostieni gli operatori sanitari e quanti sperimentano questo difficile momento. Non ci negare il tuo dono di salvezza”.

Il vescovo ha poi chiesto alla comunità di impegnarsi per affrontare insieme l’emergenza legata al Coronavirus. “Siamo affranti e preoccupati per l’epidemia che sta tornando anche sul nostro territorio – ha aggiunto -. Dobbiamo collaborare tutti uniti. È il tempo di rimboccarci le maniche e di agire insieme”.

Una solenne cerimonia, quella di questo pomeriggio. Un appuntamento che ha riunito tanti cittadini anche per la ricorrenza dei 550 anni dalla fondazione della basilica della Madonna.

Durante la cerimonia sono state posizionate due lampade votive sull’altare. Un simbolo per ricordare quanto accaduto nei mesi del lockdown e durante tutta l’emergenza Covid-19.

Una lampada è stata accesa dal vescovo Lino Fumagalli a nome di tutta diocesi. L’altra dal sindaco Giovanni Arena, a nome della città. Due luci ai lati dell’altare centrale che simboleggiano la presenza spirituale popolo e la sua preghiera verso Maria. Le lampade rimarranno tutto l’anno in chiesa e ogni anno il fuoco verrà rinnovato.

A causa del Coronavirus quest’anno le celebrazioni hanno subito qualche cambiamento. A mancare la storica processione con le confraternite. Ma la tradizione è stata comunque celebrata con dei festeggiamenti, anche se in tono minore. Ad accogliere il sindaco e il vescovo c’era infatti una rappresentanza del corteo storico del Pilastro con musici e sbandieratori.

Ad accedere in chiesa solo 350 persone. Tra i banchi, oltre al sindaco Giovanni Arena, l’assessore alla cultura Marco De Carolis, il comandante provinciale dei carabinieri di Viterbo Andrea Antonazzo, il direttore di Confartigianato imprese Andrea De Simone.

Durante la cerimonia un ricordo per il vescovo emerito Lorenzo Chiarinelli, venuto a mancare il 3 agosto scorso. Distribuita in chiesa anche un’immagine della Madonna fatta realizzare dalla basilica in occasione del patto.

13 settembre, 2020