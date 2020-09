Coppia gay aggredita per un bacio, ferito alla testa l’amico che ha cercato di difenderli

Padova - I due ragazzi sono stati buttati a terra e presi a calci e pugni nel centro della città

Padova – Stavano passeggiando mano nella mano nel centro di Padova e si sono dati un bacio, quando sono stati raggiunti da un gruppo che li ha picchiati con calci e pugni.

Vittime dell’aggressione omofoba due ragazzi gay, un 21enne di Mestre e un 26enne di Padova. Non è andata bene nemmeno a un loro amico, che è intervenuto per difenderli ed è stato colpito alla testa con un bicchiere. Il ragazzo è dovuto ricorrere alle cure mediche per suturare la ferita.

La coppia e l’amico ferito hanno sporto denuncia e hanno raccontato il triste episodio in un video pubblicato sui social. Secondo il racconto della coppia, i due sarebbero stati aggrediti da quattro ragazzi e due ragazze dopo essersi baciati. “Ci hanno lanciato a terra e tirato pugni in faccia, al nostro amico gli hanno spaccato un bicchiere in testa”, raccontano i due.

“Abbiamo deciso di raccontare quello che è avvenuto perché siamo stanchi di dover far fronte a questi episodi omofobi e vogliamo dire basta – hanno aggiunto i due ragazzi -. Vogliamo fare in modo che queste manifestazioni di odio e di discriminazione non ci siano mai più. Ne abbiamo visti fin troppi di episodi come questi. Ci viene da penare al giovane Willy, ucciso dalla mascolinità tossica e da questi comportamenti menefreghisti di fronte alla collettività e diversità”.

