Coprifuoco a L’Avana e vietato spostarsi in altre province

Coronavirus - Decisione per contrastare una seconda ondata di contagi

L’Avana – Coronavirus, scatta il coprifuoco notturno a L’Avana. Dalle 19 di oggi, quando in Italia sarà l’una. Una decisione che le autorità hanno deciso d’imporre per fare fronte a una seconda ondata di contagi nella capitale.

Finora non era mai successo che venisse preso un simile provvedimento.

Il coprifuoco resterà in vigore fino alle 5 del mattino e sarà valido per almeno due settimane.

Chi vive a L’Avana non si potrà spostare in altre province, mentre per chi non indossa mascherine in pubblico, le sanzioni saranno più pesanti. I casi a Cuba superano quota 3800, mentre i morti finora sono 92.

2 settembre, 2020