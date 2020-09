Covid-19 - Il dato non tiene conto dei 200mila, tra docenti e non, del Lazio perché la regione sta operando in maniera autonoma

Roma – Coronavirus, 13 mila positivi tra il personale scolastico.

Quasi il 50% del personale della scuola, pari a circa 500mila tra docenti e non docenti, è stato sottoposto al test sierologico per il Coronavirus. Di questi, secondo i dati forniti dal Tg1, il 2,6% è risultato positivo e non potrà insegnare fino a quando il tampone non darà esito negativo.

Sarebbero quindi circa 13mila le persone risultate positive tra il personale scolastico. I dati sono quelli dell’ufficio del Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, che nelle scorse settimane ha avviato la campagna con la distribuzione di 2 milioni di test agli istituti scolastici.

Va specificato però che il dato non tiene conto dei 200mila tra docenti e non docenti del Lazio. Un’anomalia dovuta al fatto che la regione sta operando in maniera autonoma.

Secondo l’analisi la regione più virtuosa è la Lombardia, con il 70% di test effettuati. Fanalino di coda la Sardegna con solo il 5% del personale che si è sottoposto ai test.

11 settembre, 2020