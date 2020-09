“Coronavirus, 17 nuovi casi e 15 guariti nell’Alto Lazio”

Sanità - Appello alla prudenza da parte della Asl di Rieti: "Ci dispiace constatare l’assenza del distanziamento e l’insufficiente utilizzo della mascherina"

Viterbo – Covid-19, 17 nuovi casi nell’Alto Lazio. Si tratta di 10 casi nel territorio della Asl Roma 4, sette nella Asl di Rieti. Zero nuovi positivi registrati, invece, nella Asl di Viterbo.

Nella Asl Roma 4 sono stati registrati 10 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di nove contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato su segnalazione del medico di medicina generale.

I positivi sono: 1 a Formello, 1 a Ladispoli, 1 a Capena sintomatico, 1 a Campagnano, 1 a Fiano, 2 a Sacrofano, 3 a Santa Marinella.

Sono guarite 13 persone: 1 a Morlupo, 1 a Fiano, 1 a Campagnano, 4 a Cerveteri, 1 ad Anguillara, 1 a Canale, 1 a Trevignano, 1 a Santa Marinella, 2 a Bracciano.

Sette i positivi di ieri nella Asl di Rieti. Si tratta di un uomo di 59 anni, un uomo di 47 anni e un uomo di 55 anni residenti/domiciliati a Rieti cluster già noto e isolato.

Un uomo di 64 anni e una donna di 64 anni residenti/domiciliati ad Antrodoco, cluster già noto e isolato. Un uomo di 91 anni cluster Rsa Torri in sabina. Un ragazzo di 17 anni residente/domiciliato a Rivodutri, cluster già noto e isolato.

Ma c’è anche un guarito: un uomo di 64 anni di Contigliano. Nelle ultime 24 ore al drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 463 tamponi nasofaringei di cui 3 di persone di rientro da zone a rischio.

“Ci dispiace constatare, ancora una volta, la superficialità con cui, alcuni cittadini, sistematicamente trasgrediscono le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid-19, nonostante l’insistenza degli appelli diramati dall’Azienda – fa sapere la direzione della Asl di Rieti -. Ci dispiace constatare l’assenza del distanziamento sociale, soprattutto tra i giovani e l’insufficiente utilizzo della mascherina, anche in luoghi ad alta concentrazione sociale, dove sarebbe viceversa obbligatoria. L’aumento della curva dei contagi registrata in questi giorni è un campanello d’allarme che non può essere oltremodo sottovalutato.

E’ necessario che tutti comprendano, una volta per tutte, che il mancato rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del virus, significa rischiare di compromettere la propria salute e quella degli altri, dei propri familiari e amici più cari. L’aumento dei contagi registrato, ci obbliga ad una piena e condivisa assunzione di responsabilità, che eviti il ripetersi di situazioni emergenziali complesse e dolorose per tutta la comunità”.

Zero nuovi positivi nella Tuscia e un nuovo guarito a Tarquinia.

Al momento, delle persone attualmente positive al Coronavirus: 4 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 4 sono ricoverate in una struttura sanitaria extra Asl, 94 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Sale a 476 il numero delle persone negativizzate nella Asl di Viterbo.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 603 (191 a Viterbo; 412 in provincia)

Attualmente positivi: 102

Guariti: 476

Morti: 25 + 1

Ricoverati: 8 (4 a Belcolle; 4 extra Asl)

In quarantena: 379

Usciti dalla quarantena: 5123 Comuni con positivi

Viterbo: 191 casi (6 morti e 151 guariti)

Montefiascone: 38 casi (3 morti e 33 guariti)

Acquapendente: 29 casi (1 morto e 14 guariti)

Tarquinia: 29 casi (1 morto e 25 guariti)

Civita Castellana: 18 casi (10 guariti)

Vetralla: 16 casi (7 guariti)

Orte: 13 casi (10 guariti)

Marta: 12 casi (11 guariti)

Ronciglione: 8 casi (4 guariti)

Grotte di Castro: 7 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 7 casi (6 guariti)

Vignanello: 7 casi (6 guariti)

Vitorchiano: 7 casi (6 guariti)

Monte Romano: 6 casi (4 guariti)

Bagnoregio: 5 casi (2 guariti)

Capranica: 5 casi (1 morto e 3 guariti)

Nepi: 5 casi (3 guariti)

Gradoli: 4 casi (1 morto e 2 guariti)

Graffignano: 4 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 3 casi (2 guariti)

Villa San Giovanni in Tuscia: 3 casi (1 guarito)

Bassano in Teverina: 2 casi (1 guarito)

Canepina: 2 casi (1 guarito)

Gallese: 2 casi (1 guarito)

Monterosi: 2 casi (1 guarito)

Caprarola: 1 caso (0 guariti)

Carbognano: 1 caso (0 guariti)

Vasanello: 1 caso (0 guariti)

Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Oriolo Romano: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Montalto di Castro: 9 casi (9 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Capodimonte: 4 casi (4 guariti)

Sutri: 4 casi (4 guariti)

Blera: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Altri: 4 casi (4 guariti)

20 settembre, 2020