Coronavirus, 18 nuovi positivi e 8 guariti nell’Alto Lazio

Covid-19 - Torna a salire il numero dei contagiati in un giorno rispetto a quello dei negativizzati

Viterbo – (f.b.) – Coronavirus, torna a salire il numero dei positivi rispetto a quello dei guariti nell’Alto Lazio in un giorno.

Il numero più basso di nuovi casi si è registrato nella provincia di Viterbo con soltanto due positivi: uno a Montefiascone e uno ad Acquapendente. Tre, invece, nel Reatino e tredici nel territorio della Asl Roma 4, per un totale, nell’Alto Lazio, di 18 nuovi Covid-positivi.

Per quanto riguarda il contagiato di Acquapendente il Comune ha fatto sapere su Facebook che “si tratta di una persona non residente, ma temporaneamente presente nella zona di Torre Alfina. Il contagio anche in questo caso è avvenuto fuori regione, non c’è relazione con i casi precedenti e non c’è stato nessun contatto che possa mettere in discussione la riapertura delle scuole”.

I guariti nell’Alto Lazio si fermano a 8 in tutto: uno nella Tuscia, uno in provincia di Rieti e sei a Roma 4.

A Viterbo buone notizie dall’ospedale Belcolle dove i ricoverati scendono da quattro a tre, mentre restano due le persone in cura in strutture extra Asl. A questi vanno aggiunte 73 persone in convalescenza a casa per un totale di 78 attualmente positivi. Il paziente negativizzato invece è un cittadino di Oriolo Romano che torna così ad essere un paese Covid-free. Diminuiscono anche le persone in isolamento fiduciario che arrivano a 314.

Nel territorio della Asl Roma 4 invece i 13 nuovi casi delle ultime 24 ore sono così ripartiti: 2 a Sacrofano, Trevignano, Civitavecchia, Cerveteri e Ladispoli e 1 a Rignano, Campagnano e Castelnuovo di Porto. Il totale degli attualmente positivi schizza a 168. Sale però anche il conto dei guariti con 6 nuovi negativizzati: 2 ad Anguillara e 1 a Cerveteri, Ladispoli, Castelnuovo di Porto e Civitavecchia.

Nel Reatino, come già detto, i positivi del 12 settembre sono 3: una 46enne di Rieti e una 54enne e un 60enne entrambi di Cittaducale. Una sola persona è guarita: si tratta di una 54enne di Casperia.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 571 (184 a Viterbo; 387 in provincia)

Attualmente positivi: 78 + 2 migranti a Orte

Guariti: 468

Morti: 25 + 1

Ricoverati: 5 (3 a Belcolle; 2 extra Asl)

In quarantena: 314

Usciti dalla quarantena: 4965 Comuni con positivi

Viterbo: 184 casi (6 morti e 148 guariti)

Montefiascone: 38 casi (3 morti e 33 guariti)

Tarquinia: 29 casi (1 morto e 25 guariti)

Acquapendente: 21 casi (1 morto e 14 guariti)

Civita Castellana: 17 casi (9 guariti)

Marta: 12 casi (11 guariti)

Orte: 12 casi (10 guariti)

Vetralla: 10 casi (7 guariti)

Ronciglione: 8 casi (4 guariti)

Grotte di Castro: 7 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 7 casi (6 guariti)

Vignanello: 7 casi (6 guariti)

Monte Romano: 6 casi (2 guariti)

Nepi: 5 casi (3 guariti)

Gradoli: 4 casi (1 morto e 2 guariti)

Graffignano: 4 casi (2 guariti)

Bagnoregio: 3 casi (2 guariti)

Blera: 3 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 3 casi (2 guariti)

Bassano in Teverina: 2 casi (1 guarito)

Carbognano: 1 caso (0 guariti)

Vasanello: 1 caso (0 guariti)

Capranica: 5 casi (1 morto e 3 guariti) Migranti positivi: 2 a Orte; 2 a Proceno (ora al Celio) Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Oriolo Romano: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Montalto di Castro: 9 casi (9 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Vitorchiano: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Capodimonte: 4 casi (4 guariti)

Sutri: 4 casi (4 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

13 settembre, 2020