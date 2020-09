Ministero della Salute - Oggi i guariti sono 613 - Effettuati 94mila 186 tamponi - Gli attualmente positivi sono 35mila 708

Roma – Coronavirus, aumentano i nuovi casi (1597) ma diminuiscono i morti (10). Sono i dati del bollettino giornaliero del ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1597 nuovi casi, 163 in più rispetto a ieri (1434).

Diminuiti invece i decessi: oggi sono dieci mentre ieri erano quattordici.

Nell’ultimo giorno i guariti sono 613, in aumento rispetto a ieri che erano 471 per un totale di 211mila 885.

Il totale dei contagi in Italia, dall’inizio della pandemia, è di 283mila 180.

Le persone sconfitte dal Coronavirus in Italia dall’inizio dell’emergenza sono 35mila 587.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 974 attuali positivi in più rispetto a ieri.

Al momento in Italia ci sono 35mila 708 positivi: di questi 164 sono ricoverati in terapia intensiva (+14), 33mila 708 sono in isolamento domiciliare (+902) mentre i ricoverati con sintomi sono 1836 (+58) .

La Regione con più casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (245), seguita dalla Campania (180) e dal Lazio (163). L’unica Regione a quota zero è la Valle d’Aosta.

Nell’ultimo giorno ore sono stati effettuati 94mila 186 tamponi, (ieri erano 95mila 980) per un totale di 9milioni 554mila 389 dall’inizio dell’emergenza.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 10 settembre

10 settembre, 2020