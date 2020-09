Coronavirus, aumentano i morti (14) e le terapie intensive

Ministero della salute - Sono 1008 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore - 45mila 309 i tamponi eseguiti

Condividi la notizia:











Roma – Sono 1008 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Un dato in discesa rispetto a quello di ieri quando i nuovi casi erano stati 1458. Il totale dei contagi, da inizio emergenza a oggi, sale così a 288mila 761. L’aggiornamento sulla diffusione del Covid-19 in Italia è quello fornito quotidianamente dal ministero della Salute.

Sono 14 invece le vittime riscontrate nelle ultime 24 ore (+7 rispetto al dato di ieri). Il totale dei decessi, da inizio pandemia a oggi, è di 35mila 624.

I guariti da ieri sono 316, in calo quindi. E il totale dei negativizzati è così di 213mila 950 persone.

L’incremento degli attuali positivi segna oggi un + 678, per un totale di 39mila 187 casi.

Continuano a salire le terapie intensive, oggi sono 197 (+10). I ricoverati con sintomi sono 2mila 122 (+80), 197 e 36mila 868 persone sono in isolamento domiciliare (+588).

Come spesso accade il lunedì, sono stati di meno i tamponi effettuati, 45mila 309 (ieri 72mila 143).

Le regioni che hanno registrato l’incremento maggiore sono: Lombardia (+265), Emilia-Romagna (+143) e Lazio (+143).

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 14 settembre

Condividi la notizia:











14 settembre, 2020